Команда Чалого требует избавить Севастополь от грецкого ореха как смертельно опасного дерева

13 декабря 2019     23
Команда Чалого требует избавить Севастополь от грецкого ореха как смертельно опасного дерева

12 декабря севастопольцев напугала новость, растиражированная ведущимиСМИ города, – орехи, растущие повсеместно в нашем городе, оказывается, опасны для здоровья и жизни. Это заявление в ходе осмотра реконструкции улицы Большая Морская сделала кандидат биологических наук, сопредседатель севастопольского штаба ОНФ Наталия Мильчакова.

«Многие задают вопрос, почему деревья ореха нужно снести. Орех – та порода, которая накапливает, к сожалению, радионуклиды из воздуха. Листва впитывает в себя все вредные вещества. Мы должны освободить город от этого наследия, чтобы не пострадали люди», – приводит слова Мильчаковой пресс-служба правительства города.

Мильчакова также сообщила СМИ, что листва ореха была заражена еще и после аварии на Чернобыльской АЭС.

У севастопольцев эти слова вызвали возмущение и смех. Жители города листья орехов в пищу не употребляют, поэтому вопрос, почему для них опасен орех, остается открытым. Кроме того, если эксперт пеняет именно на листья, то опасность не так уж и велика: согласно базовым знаниям по биологии, дерево обновляет листву каждый год.

Судя по данному скану, мнение Мильчаковой может и изменять

Согласно официальным данным, Севастополь не пострадал от последствий аварии на ЧАЭС. Но даже, если предположить, что Мильчакова этого не знает, на городских орехах сменилось уже 34-ое поколение листьев с того трагичного дня.

Исходя из умозаключений биолога, в городе впору вводить чрезвычайное положение, учитывая растущее ныне в регионе немалое количество деревьев ореха, по мнению «эксперта» Мильчаковой, пропитанных радионуклидами.

Такие официальные сообщения, по меньшей мере, вызывают недоумение. Любая ссылка в поисковиках по запросу «свойства листьев грецкого ореха» выдает положительное «медицинское заключение» – они не то, что не опасны, а даже полезны.

Наталья Мильчакова 

Как следует из данного абзаца,
областью научных интересов и специализации Натальи Мильчаковой, является морская биология.
Об интересах в области радиации и растениеводства, почему-то ничего не сказано

Специализация правой руки Алексея Чалого Мильчаковой – область морского биоразнообразия – не позволяет делать компетентные выводы по деревьям, однако, она их транслирует без зазрения совести.

Пресс-служба СРОО “Наш Севастополь”

Источник: Портал Информер

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