Команда Чалого требует избавить Севастополь от грецкого ореха как смертельно опасного дерева

12 декабря севастопольцев напугала новость, растиражированная ведущимиСМИ города, – орехи, растущие повсеместно в нашем городе, оказывается, опасны для здоровья и жизни. Это заявление в ходе осмотра реконструкции улицы Большая Морская сделала кандидат биологических наук, сопредседатель севастопольского штаба ОНФ Наталия Мильчакова.

«Многие задают вопрос, почему деревья ореха нужно снести. Орех – та порода, которая накапливает, к сожалению, радионуклиды из воздуха. Листва впитывает в себя все вредные вещества. Мы должны освободить город от этого наследия, чтобы не пострадали люди», – приводит слова Мильчаковой пресс-служба правительства города.

Мильчакова также сообщила СМИ, что листва ореха была заражена еще и после аварии на Чернобыльской АЭС.

У севастопольцев эти слова вызвали возмущение и смех. Жители города листья орехов в пищу не употребляют, поэтому вопрос, почему для них опасен орех, остается открытым. Кроме того, если эксперт пеняет именно на листья, то опасность не так уж и велика: согласно базовым знаниям по биологии, дерево обновляет листву каждый год.

Судя по данному скану, мнение Мильчаковой может и изменять

Согласно официальным данным, Севастополь не пострадал от последствий аварии на ЧАЭС. Но даже, если предположить, что Мильчакова этого не знает, на городских орехах сменилось уже 34-ое поколение листьев с того трагичного дня.

Исходя из умозаключений биолога, в городе впору вводить чрезвычайное положение, учитывая растущее ныне в регионе немалое количество деревьев ореха, по мнению «эксперта» Мильчаковой, пропитанных радионуклидами.

Такие официальные сообщения, по меньшей мере, вызывают недоумение. Любая ссылка в поисковиках по запросу «свойства листьев грецкого ореха» выдает положительное «медицинское заключение» – они не то, что не опасны, а даже полезны.

Наталья Мильчакова

Как следует из данного абзаца,

областью научных интересов и специализации Натальи Мильчаковой, является морская биология.

Об интересах в области радиации и растениеводства, почему-то ничего не сказано

Специализация правой руки Алексея Чалого Мильчаковой – область морского биоразнообразия – не позволяет делать компетентные выводы по деревьям, однако, она их транслирует без зазрения совести.

Пресс-служба СРОО “Наш Севастополь”

Источник: Портал Информер