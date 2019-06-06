Комелов сливает избирательную кампанию севастопольской «Родины»?

Одно из непреложных правил избирательной кампании заключается в том, что кандидат в депутаты обязан не допускать пессимистических и, тем более, панических настроений в своем избирательном штабе.
Когда команда кандидата видит своего руководителя в печальном образе, то и у представителей штаба пропадает всякое желание работать.
Велико же было изумление политотдела редакции «ИНФОРМЕРа», когда его сотрудники прочитали откровения И. Комелова о, мягко говоря, печальных перспективах севастопольского отделения партии «Родина».
Наш герой поведал своим боевым соратникам, что, оказывается, «партия «Родина» может получить неожиданный удар уже на этапе регистрации подписей за выдвижение списка кандидатов в поддержку партии».
«Например, если данные о регистрации по месту жительства кандидата, зафиксированные в паспорте, не совпадут с наименованием того же адреса в базах данных МВД (пример: площадь 50 лет СССР или площадь 50-летия СССР)», – посетовал Комелов.
«Комиссия (Севизбирком) не скрывает свою заинтересованность в проверке всех подписей. Хотя законом предусмотрена выборочная проверка подписей. Но Севастопольский избирком считает, что можно проверить все подписи. Мне кажется, что это избыточная мера. Большой вопрос, насколько она обоснована и необходима. Хотелось бы, что все участники избирательного процесса были в равных условиях и действовали порядочно», — поплакался Комелов.
Напрасно гражданину Комелову кажется, что проверка всех подписей – это «избыточная мера».
В этой статье мы не будем подробно останавливаться на биографии нашего героя.
Во-первых, потому что в планах политотдела редакции «ИНФОРМЕРа» – отдельная публикация с разбором биографии видного севастопольского общественника, в которой есть множество пикантных моментов.
Во-вторых, потому что в политических кругах Севастополя Комелов хорошо известен, что называется, со всех сторон.
Вспомним только последний скандал с участием Комелова.
Впрочем, мы несколько отвлеклись от главной темы нашей статьи.
Что же стоит за сенсационными откровениями гражданина Комелова?
А дело все в том, что, согласно социологическому опросу, проведенному в Севастополе по заказу федерального центра в середине мая, уровень поддержки севастопольской организации «Родина» составляет ни много, ни мало, аж целых 0,7%!
С таким заделом не то, что думать, а даже грезить о заветных депутатских корочках просто бессмысленно.
Что до рейтинга «известного» общественника Комелова, то он заметно превышает популярность возглавляемой им политической силы и составляет 1,2%.
Что же касается обычных жителей Севастополя, то ни о Комелове, ни о партии «Родина» они и слыхом не слыхивали.
Напомним нашим читателям этапы боевого политического пути гражданина Комелова.
Персонаж выдвигался кандидатом в депутаты городского Совета Севастополя в 1998, 2006 и 2010 годах. Все выборы с треском проиграл.
В июне 2013 баллотировался в депутаты Верховной Совета Украины по 224-му округу в качестве самовыдвиженца. Выборы, опять-таки, с треском проиграл.
Не лучше складывалась и политическая судьба возглавляемой в Севастополе гражданином Комеловым политической силы.
Наиболее успешным для «Родины» был 2013 год, когда партия выдвинула своих кандидатов в региональные органы власти по 16 субъектам Российской Федерации.
По итогам выборов представители «Родины» попали в региональные органы власти в 5 субъекта, проведя от одного до пяти депутатов.
Собственно говоря, на этом успехи «Родины» и закончились. С тех пор партия существует исключительно как маргинальная политическая организация. И то только потому, что поддерживается на плаву депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым, который является и председателем партии (по совместительству).
В Севастополе франшиза «Родины» появилась благодаря политическим амбициям бывших членов Партии регионов. В Севастополе франшиза «Родины» появилась благодаря политическим амбициям бывших членов Партии регионов.
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Результаты по одномандатным округам были еще более удручающие. После такого поражения о партии «Родина» в Севастополе надолго забыли.
И возродилась она аккурат за год до грядущих выборов в Закс уже под руководством Комелова.
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В победу Комелова не верят даже его друзья на Фейсбуке
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Как рассказывал мне один человек из окружения Чалого, именно попытка раскрутить «Родину» в Севастополе и стала формальным поводом для ссоры Чалого и Николаева. А когда у Алексея Михайловича появилась возможность наладить конструктивные отношения с «Единой Россией», то он, не задумываясь, избавился и от Николаева, и от его клиентелы», – рассказал “ИНФОРМЕРу” источник, хорошо знакомый с жизнью городской политической закулисы.
«В заявлении Комелова нет ничего странного и удивительного. Насколько мне известно, он уже получил ресурсы от потенциальных кандидатов. Но с существующим рейтингом провести этих людей в Закс просто невозможно. Вот и вырисовывается хитрый план нехитрого Комелова: дескать, проклятая «Единая Россия» задробила наши списки и не допустила нас на выборы», – рассказал источник.
Следующая случайно-неслучайная встреча еще больше изменит судьбу гражданина Комелова. Но она еще впереди…
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Пока не поздно, бегите!
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Источник: Портал Информер
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