Комелов сливает избирательную кампанию севастопольской «Родины»?

Одно из непреложных правил избирательной кампании заключается в том, что кандидат в депутаты обязан не допускать пессимистических и, тем более, панических настроений в своем избирательном штабе.

Когда команда кандидата видит своего руководителя в печальном образе, то и у представителей штаба пропадает всякое желание работать.

Велико же было изумление политотдела редакции «ИНФОРМЕРа», когда его сотрудники прочитали откровения И. Комелова о, мягко говоря, печальных перспективах севастопольского отделения партии «Родина».

Наш герой поведал своим боевым соратникам, что, оказывается, «партия «Родина» может получить неожиданный удар уже на этапе регистрации подписей за выдвижение списка кандидатов в поддержку партии».

«Например, если данные о регистрации по месту жительства кандидата, зафиксированные в паспорте, не совпадут с наименованием того же адреса в базах данных МВД (пример: площадь 50 лет СССР или площадь 50-летия СССР)», – посетовал Комелов.

«Комиссия (Севизбирком) не скрывает свою заинтересованность в проверке всех подписей. Хотя законом предусмотрена выборочная проверка подписей. Но Севастопольский избирком считает, что можно проверить все подписи. Мне кажется, что это избыточная мера. Большой вопрос, насколько она обоснована и необходима. Хотелось бы, что все участники избирательного процесса были в равных условиях и действовали порядочно», — поплакался Комелов.

Напрасно гражданину Комелову кажется, что проверка всех подписей – это «избыточная мера».