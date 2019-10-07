«Комета» подводит итоги морских перевозок в 2019 году

За весь период навигации (июнь – сентябрь) 2019 года «Комета», курсирующая на маршруте Севастополь-Ялта-Севастополь, перевезла около 39 тысяч пассажиров. Это на 11,3 % выше запланированных показателей. Средняя загрузка стандартного класса составила 81,6%, комфорт-класса – 88,3%.По маршруту Ялта-Севастополь услугами «Кометы» воспользовались 20,6 тысяч пассажиров, что на 12,4% выше пассажиропотока на маршруте Севастополь-Ялта.Тарифом «Стандарт» воспользовались 67% пассажиров, 19% приобретали тариф «Комфорт», 14% – «Детский». При покупке билета пассажиры гораздо активней пользовались кассами, доля таких пассажиров составила 98%. Еще 2% пассажиров воспользовались электронными каналами продаж (сайт kometaexpress.ru и мобильное приложение «Комета»).

Ввиду неблагоприятных погодных условий (высота волны 2,5 м и выше, скорость ветра 15-17 м/с с порывами до 20 м/с), а также учений Черноморского флота РФ было отменено 79 рейсов из 488. Возврат денежных средств пассажирам отмененных рейсов осуществлялся в полном объеме.«Итоги перевозок в 2019 году показывают высокую востребованность «Кометы» у гостей и жителей Крыма и Севастополя. Хочу поблагодарить всех наших пассажиров за то, что они выбрали нас. В следующем году мы планируем увеличить количество рейсов на действующем маршруте. Кроме того, рассматриваем возможности для расширения маршрутной сети», – отметил генеральный директор ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексей Сорокин.

Справка о компании ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки»

Компания создана 9 октября 2017 года для организации морских скоростных пассажирских перевозок на СПК «Комета» в Азово-Черноморском бассейне. Единственным учредителем компании является АО «ССЗ «Вымпел», входящий в судостроительный кластер АО «Концерн «Калашников».

Старт регулярному сообщению по маршруту Севастополь-Ялта-Севастополь 30 июля дал премьер-министр России Д.А. Медведев. Первый рейс по маршруту Севастополь-Ялта отправился 1 августа 2018 года.«Комета» совершает 4 рейса ежедневно в 08-00 и 14-00 из Севастополя, из Ялты в 11-00 и 17-00. Стоимость билетов: «Стандарт» – 500 рублей, «Комфорт» – 800 рублей, «Детский» – 200 рублей.

Группа компаний «Калашников» – крупнейший российский производитель стрелкового оружия, управляемых артиллерийских снарядов и широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станкостроение и инструмент. Продуктовыми направлениями деятельности группы являются: дистанционно-управляемые боевые модули, беспилотные летательные аппараты, многофункциональные катера специального назначения, гражданское судостроение, авто-, мото- электротранспорт, тактическая одежда и снаряжение, медицинская техника, продукция авиакосмической отрасли.





Понедельник, 7 октября 2019 г. 4

Источник: Портал Информер