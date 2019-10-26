Коммунисты: «Тело «вождя мирового пролетариата» Владимира Ленина должно быть передано на баланс КПРФ»

26 октября 2019     22
Коммунисты: «Тело «вождя мирового пролетариата» Владимира Ленина должно быть передано на баланс КПРФ»

Депутат Законодательного собрания Владимирской области от КПРФ, журналист Максим Шевченко сделал заявление о том, что тело «вождя мирового пролетариата» Владимира Ленина должно быть передано на баланс коммунистам и другим левым организациям.

По его мнению, они хранили бы его в целости и сохранности. 

«Я считаю, что мы должны потребовать от власти, чтобы Мавзолей и тело Ленина передали полностью под контроль союза левых патриотических сил в центре с КПРФ.

Все члены КПРФ могли бы вложиться деньгами в дело сохранения тела Ленина.

Я готов отдавать ежемесячно часть свое зарплаты на это, уверен, как и многие тоже члены КПРФ, в силу своих возможностей. Сумму, я думаю, по стране можно собрать очень большую, которая позволит содержать и Мавзолей и тело Ленина в должном порядке», — сказал Шевченко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Депутатпротив перезахоронения «вождя мирового пролетариата».

В нашей стране часто поднимается вопрос о захоронении тела Ленина. Например, 22 апреля 2019 года — в день 149-летия со дня рождения вождя — депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала мавзолей пережитком прошлого, который «тянет назад, не дает развиваться. Для части россиян мавзолей является символом их убеждений, но он «не способен заполнить душевный вакуум».

Президент Фонда сохранения Мавзолея Ленина Алексей Абрамов ранее сказал «URA.RU», что Поклонская своим заявлением покушается на статью Конституции России о сохранении исторических памятников.



Суббота, 26 октября 2019 г. 3

Источник: Портал Информер

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