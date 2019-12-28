Коммунисты Феодосии требуют установить стелу

На митинге, организованном феодосийскими коммунистами в минувшие выходные, был предъявлен жесткий ультиматум властям города – установить стелу «Город воинской славы» к 9 Мая – к 75-тилетию Великой Победы.

С таким требованием выступил депутат феодосийского горсовета от КПРФ Максим Лихин, и продолжил:

— И мы вынуждены констатировать, если стела не будет стоять к 9 Мая, следующий митинг мы будем проводить с требованием отставки такой власти. Власть, не способная решить даже такую проблему, которую сама же затянула, нам не нужна. Поэтому все действия, которые сейчас делаются, должны быть направлены в одном русле – в русле установки на том месте, где согласовал ее народ. Полноценной стелы «Город воинской славы».

Выступление депутата феодосийского горсовета Максима Лихина

На митинге выступающие высказывались о том, что предлагаемые ранее места для установки стелы не подходят по тем, или иным причинам. Это и возле кинотеатра «Крым», на Привокзальной площади, на Челноковском массиве, на Бульварной горке, у Дома офицеров, на месте светомузыкального фонтана, на набережной, на въезде в Феодосию. По словам выступающих, дискуссия по выбору места, длящаяся уже несколько лет, «вызывает междоусобицу между жителями города». Единственный вариант, который поддерживают коммунисты и представители ветеранов – в сквере у фонтана «Доброму гению».

— Стела воинской славы будет стоять здесь и уже всё… Наш город 25-ти веков. Люди заслужили, ветераны заслужили, и мы с вами заслужили красивый монумент, куда можно прийти и возложить цветы, — категорично высказался один из выступающих.

Митинг феодосийских коммунистов у памятника Ивану Андреевичу Назукину

ВИДЕО: Митинг коммунистов ЗА СТЕЛУ. Феодосия, 21 декабря 2019

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Председатель феодосийского городского совета ветеранов Валерий Ракитянский осудил высказывания в интернете против установки стелы в парке у фонтана «Доброму Гению».

— Пользуясь случаем, я еще раз призываю вас поддержать хорошее начинание Сергея Николаевича Бовтуненко (Глава феодосийской администрации – прим.), — призвал Валерий Ракитянский. — Я накануне встречался с ним, и это место определено.

Напомним, Президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ о присвоении городу Феодосия почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» 6 апреля 2015 года.

Владимир Владимирович Путин и Глава феодосийского муниципалитета Светлана Гевчук

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, в рамках выездного совещания в Феодосии 15 января 2019 года, сообщил (https://vesti-k.ru/gorod-voinskoj-slavy/), что стела «Город воинской славы» будет установлена в Феодосии до конца текущего года – «В этом году стела будет стоять». Маловероятно, чтобы руководство города оправдало кредит доверия, данный Главой Крыма, и успело установить стелу до боя новогодних курантов.

Теги: Феодосия, Город воинской славы, стела, коммунисты, митинг, Сергей Аксенов, Сергей Бовтуненко, Максим Лихин, Валерий Ракитянский

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Олег Широков

Источник: Крымские новости