Компания «ИнтерСтрой» исполнила новогоднюю мечту ребенка

26 декабря 2019     25
Компания «ИнтерСтрой» исполнила новогоднюю мечту ребенка

Мечты особых севастопольских детей продолжают сбываться. Так, например, ведущая строительная компания Крыма и Севастополя «ИнтерСтрой» исполнила новогоднюю мечту ребенка и приняла участие в душевном и трогательным проекте СТВ «Чудо – ангелу». Севастопольские телевизионщики поддерживают общественную организациию «Особые дети».

У 16-летнего Вити Довгашова —  аутизм. Эта особенность не мешает, а, может быть, и помогает ему успешно заниматься творчеством. У парня отличные способности к музыке, он награжден грамотами многих городских и всероссийских конкурсов, увлекается поделками и фотографией.

Мальчик планирует стать дизайнером и давно мечтал о цифровом фотоаппарате.

 

Компания «ИнтерСтрой» была рада поучаствовать в создании новогоднего настроения у талантливого парня и подарила юному фотографу долгожданную технику. 

 



Четверг, 26 декабря 2019 г. 144

Источник: Портал Информер

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