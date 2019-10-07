Компания «ИнтерСтрой» поздравила руководство музыкальной школы №1

На минувшей неделе в стенах севастопольской музыкальной школы №1 им. Н.А. Римского-Корсакова прошли сразу два концерта, посвященных Дню музыки и Дню учителя. Участники продемонстрировали свои вокальные таланты и умение играть на различных музыкальных инструментах.

В канун Дня учителя директора учебного заведения Татьяну Аркадьевну Ким и педагогов с профессиональным праздником поздравила руководитель отдела продаж компании «ИнтерСтрой» Людмила Мендрух.

«Добрые отношения с коллективом учебного заведения сложились у нас с момента строительства здания школы, которое осуществила компания «ИнтерСтрой» в 2017 году, – отметила представитель застройщика. – Возведение новой музыкальной школы по улице Коломийца, 4 стало подарком городу и одним из наиболее масштабных социальных проектов компании «ИнтерСтрой». С 2018 года более 500 детей имеют возможность обучаться музыке в просторных и светлых классах с современным оборудованием и инструментами».

Детская музыкальная школа №1 им. Н.А. Римского-Корсакова – одно из старейших учебных заведений Севастополя. Она была открыта в декабре 1938 г. в одноэтажном здании по адресу: ул. Азовская, 26, в предвоенные годы являлась центром музыкального образования и эстетического воспитания.

С 1956 года учебное заведение размещалось в здании по проспекту Нахимова, 9. Помещение не могло вместить всех желающих обучаться музыке. В 2018 году с помощью компании «ИнтерСтрой» проблема была решена.

Новое здание музыкальной школы, возведенное застройщиком на улице Коломийца, по площади почти в пять раз больше предыдущего – 3600 кв. метров. Школа рассчитана на 505 детей. Помимо музыкальных классов в здании построен концертный зал на 170 мест. Стоимость проекта составила около 150 млн. рублей.

Музыкальная школа стала первым образовательным учреждением в Севастополе, доступным для детей с ограниченными физическими возможностями. Все три этажа объекта оснащены специальными подъемниками и лифтами. Особое внимание уделено пожарной безопасности – в здании действует семь эвакуационных выходов, установлены системы пожарной сигнализации с голосовым сопровождением, а также дымовые датчики в каждом кабинете.

В настоящее время в музыкальной школе проводится обучение по специальностям:

фортепиано; скрипка; виолончель; духовые инструменты: флейта, кларнет, саксофон; народные инструменты: аккордеон, баян, домра, балалайка, гитара; сольное пение.

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Понедельник, 7 октября 2019 г. 72

Источник: Портал Информер