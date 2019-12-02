Комплекс европейской неполноценности

Очевидность которого не подлежит никакому сомнению и не имеет никакого смысла быть темой для дискуссии. Настолько всё зримо, ясно и понятно.

По одной простой причине, а именно: западная Европа, как исторический факт – всего лишь 80 лет назад! – сосредоточения «по континентальному соседству» независимых друг от друга экономически и политически мощных государств, кардинально влиявших на генезис человечества и организованными, в первом варианте, на основе одного превалирующего этнического базиса (Швеция), в другом – на основе имперского объединения в единое целое нескольких этносов (Австро-Венгрия) и опиравшихся в консолидации своих обществ на христианское мировоззрение и способных уверенно развиваться, как в интересах своей правящей элиты, так и в интересах большинства своих граждан – закончился.

Теперь историческим фактом для западной Европы является отсутствие самостоятельных государств, способных проводит СВОЮ независимую ни от кого внешнюю политику по причине объединения в некий «европейский союз», в котором христианские мораль и нравственность, то есть «житейские советы» жить по заповедям Божескими, заменены откровенным сатанизмом в виде мультикультурализма, демократии и блудливых «общечеловеческих ценностей».

Это хорошо известно и прекрасно понимаемо давно не только взирая на западную Европу со стороны, но и в самой западной Европе.

То что, западная Европа закончится не по причине ядерного удара по ней со стороны, например, «дикой» России или ещё более «дикого» Китая, а исключительно по причине оккупация её территории пришлыми и враждебными инородцами – медленно, но неизбежно – понятно ещё отчётливее.

Европейцы, как бандерлоги перед удавом толерантности Каа, всё более охватываются ужасом от приближающегося страшного финала своего растворения в прошлом величия без шансов развить его в будущем, но уже ничего не могут с этим поделать.

Европейцы всем своим «союзным колхозом» уже видят разверзнутую пасть удава, но как загипнотизированные, продолжают движение навстречу своей цивилизационной смерти.

Длительное время считая себя сверхчеловеками – в разной форме проявления этой изощрённой формы коллективного безумия – по отношению ко всем остальным арабо-негритянским «недочеловекам» и особенно к «русским свиньям», сегодня сами европейцы выглядят жалко неполноценно.

Времена, когда с Россией могли САМОСТОЯТЕЛЬНО вести войну с прицелом на победу над ней Пруссия, Турция, Швеция или Германия – канули в лету. Сегодня НИ ОДНО из европейских государств ПО ОТДЕЛЬНОСТИ не в состоянии с военной точки зрения победить Россию. Как не могут угрожать России и все вооружённые силы объединённой западной Европы, если исключить для них поддержку США.

Времена европейских наполеоновских и гитлеровских походов за освоение жизненного пространства «русских дикарей» – факт прошлого, но не перспектива будущего.

Правда, европейцы ещё хорохорятся и что-то пытаются диктовать России, но это всего лишь инерция некогда взятого их предками разгона, не имеющего за собой сейчас никакой реальной силы. Для современной России «европейские вооружённые силы» не противник – а мишень.

Вбиваемые в мозги европейцев средствами массовой информации мифический образ «России-агрессора», якобы ставящей своей задачей оккупацию Европы, в частности Польши или страны Балтии, напрочь выбил из этих же мозгов последние остатки здравого смысла и адекватного восприятия окружающей европейцев реальности.

Польша и поляки?!

Фридрих Энгельс как-то заявил, что: «Удел поляков в истории – это смелые глупости». Глупость эта зиждется на непробиваемой польской русофобии, соединенной с патологической западофилией. То есть массовая психическая паталогия. Потому что «гоноровые паны» забыли, что самым великим польским расцветом в области, например, культуры, когда было создано то, чем поляки могут гордиться до сих пор, было создано в столетие с 1814 по 1914 гг. То есть тогда, когда Россия государственно определяла всю польскую жизнь.

При, если можно так выразиться, «советском контроле» поляки получили «ялтинские границы» и их численность возросла за «красные 45 лет» с 23 до 38 миллионов человек. А экономика страны, базировавшаяся на советских кредитах и практически дармовых энергоресурсах, вошла в десятку самых развитых в мире. Только позднее, когда в Польше началась борьба за «свободу», экономика страны скатилась до африканского уровня и сегодня Польша является абсолютно не индустриальной страной…

Так, шавка на побегушках у США… Эстония, Латвия или Литва?

При СССР, то есть в составе России – развитые и цветущие республики. Сейчас – вымирающий и депрессивный регион на задворках Европы.

Зачем России «этот мусор» в очередной раз?

Неполноценные духовно европейцы УЖЕ впустили в свой родной дом чужаков-оккупантов, которые нагло, цинично и во всё больших масштабах прогрессирующим остервенением начинают гонять их по собственной квартире. И Россия не имеет к этому европейскому садомазохизму никакого отношения. Вот совершенно.

Любой желающий может ознакомиться с нарастающим изо дня в день беспределом, творимым иммигрантами по всей Европе и абсолютно пораженческой позицией евровластей к этому беспределу.

Западная Европа сегодня отдана властями Европы на разграбление и насилие над её жителями иммигрантам.

Вот поэтому «бои без правил» – это уже не шоу. Это ежедневная реальность на улицах европейских городов.

И вот эти(!) европейские мужчины и есть сегодня потомки бесстрашных средневековых рыцарей с их культом «служения прекрасным дамам»? Это и есть потомки благородных Атосов и несокрушимых Партосов да и прочих «вусмерть» ревнивых идальго и прочих брутальных донов?!

Разве это не вырождение и деградация западноевропейских особей «мужеского пола»?

Дело не в том, насколько сильны и могучи пришлые. Дело в том, что у европейцев мужчин нет сил навести порядок у себя в доме. И самое страшное, что смиряясь с происходящим, у этих «поголубевших» европейцев, видимо, пропадает желание ощущать себя людьми полноценными, жёстко защищающими своих женщин – матерей, дочерей, сестёр, жён, своих близких, себя самого, свою страну так, как они считали бы это необходимым делать, будь они НОРМАЛЬНЫМИ мужчинами.

Такую европейскую неполноценность лучше всего иллюстрирует, например, вот это:

И это потомок воинов викингов, которого «отпетушили» в центре гейропы, но полечив анус алкоголем, а душу марихуаной – сей Карстен Нордал признал(!) свою вину(!) перед насильником?

Дальше – куда? Дальше – что?

А вот так вёл себя германский потомок «арийских сверхчеловеков»:

Европейцы же собирают подобные массовые факты для эмоционального обсуждения в соцсетях и… всё. И просто ждут своей очереди стать героями подобного и примером очередного бурного обсуждения? Вопросы «Что делать?» и «Кто виноват?» – это уже не про русских.

Эти вопросы – про европейцев, которые ЗНАЮТ кто виноват, но НИЧЕГО не делают для наказания виновных.

Это и есть комплекс европейской неполноценности. Неполноценности абсолютной: и духовной, и физической, и моральной и нравственной. Некогда вырвавшаяся из Европы колонизация всего мира возвращается обратно в Европу, так сказать, обратным темпом.

Ещё в 1670 г. Лейбниц разработал план создания так называемого Европейского Союза, призванного обеспечить Европе вечный мир. Для этого, по Лейбницу, излишнюю энергию («пассионарность», сказал бы Л.Гумилёв) следовало направить на колониальную экспансию. Англии и Дании, по Лейбницу, следовало колонизировать Северную Америку, Франции – Африку и Египет, Голландии – Восточную Индию, Швеции – Россию.

Если европейцы не в состоянии защитить себя сами у себя дома от хулиганья и шпаны, то на что же они будут способны на поле боя, которым они столь усиленно стараются «застращать» Россию?

Европейцы могут, конечно, предположить некие непобедимые «железные когорты боевых пидарасов», сметающих восточных варваров с лица Земли. Но все эти предположения живут исключительно в виртуальном мире марихуаны, алкоголя, компьютерных игр да в голливудских блокбастерах.

В то время как в реальной жизни с лица Земли сметают саму западную Европу без участия в процессе собственно России.

Как тут ни вспомнить слова А.С.Пушкина:

«…Животный утоляя страх

Времен двенадцатого года,

Европа пляшет на костях

Ей ненавистного народа.

И грозный брит и грузный швед,

И галл, презрительно лукавый,

Плюют остервенело в след

Его тысячелетней славы.

И мутной злобою кипят,

За них попрятавшись блудливо,

Поляк спесивый, лит и лат,

Эстонец – пасынок залива.

Хохол с натуги ворот рвет,

За ляхом тянется к европам,

Спеша за шнапс и бутерброд

Служить в неметчине холопом.

И мир вокруг по швам трещит,

И шрамы набухают кровью,

А мы как прежде держим щит

Пустому вопреки злословью.

Умолкни, лживая молва,

– Пускай узнают поименно:

Россия все еще жива! Не пали отчие знамена!..».

Источник: Портал Информер