Комплекс на Сапун-горе реконструируют за 200 млн рублей

31 июля 2019     13
Комплекс на Сапун-горе реконструируют за 200 млн рублей

Работы по реконструкции мемориального комплекса на Сапун-горе в Севастополе будут стоить почти 200 млн рублей.

К ним приступят в августе текущего года. Об этом 31 июля рассказал директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко на совещании, которое проходило под председательством министра культуры РФ Владимира Мединского в Севастополе.

«Мы приступили к выполнению поручения (президента РФ) по реконструкции, реставрации и оснащению современными техническими средствами мемориального комплекса на Сапун-горе. Министрество культуры РФ нам выделило финансирование на проектирование. 189 млн рублей непосредственно на работы», – сказал Мусиенко.

Мединский отметил, что побывал на Сапун-горе и высказал недовольство объектами торговли.

«Изобилие ларьков с надписью «Coca-cola» меня не вдохновляет. Это не лучшее, что можно предложить посетителям музея. Подумайте, как сделать, чтобы это было комфортно посетителям, удобно, в тени, красиво, и без рекламы западных продуктов», – сказал Мединский.

Благочинный севастопольского округа Сергий Халюта обратился к Мединскому с просьбой помочь средствами в реконструкции часовни, которая расположена на Сапун-горе. Министр обещал оказать содействие в этом.

 


Среда, 31 июля 2019 г. 868

Источник: Портал Информер

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