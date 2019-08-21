Кому в Севастополе живётся хорошо?

21 августа 2019     20
Кому в Севастополе живётся хорошо?

Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю привело данные средней зарплаты в Севастополе за первое полугодие этого года.

Расчёты приводятся в отношении номинальной начисленной заработной платы в разрезе видов экономической деятельности по полному кругу организаций с начала 2019 года.

«Всего январь – июнь: 32 646 рублей», – сообщает Крымстат.

На январь этого года этот показатель был равен 29 865 рублей.

Больше всего оплачивается «деятельность финансовая и страховая». В этой сфере за полгода средняя зарплата составила 55 916 рублей.

На втором месте «производство электрического оборудования» – 48 147 рублей.

Замыкает тройку лидеров «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 47 405 рублей.

Самая низкооплачиваемая работа в Севастополе, по данным Крымстата, это «деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» – 8 590рублей.

Рядом по величине сумма в графе «производство одежды» – 9 478 рублей, а также «производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских учреждениях» – 10 179 рублей.


Среда, 21 августа 2019 г. 7

Источник: Портал Информер

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