Кому в 2020 году повысят зарплату

Работодатели из сфер ритейла, производства и строительства с большой вероятностью повысят зарплату своим сотрудникам в 2020 году. Такой прогноз делают специалисты сервиса «Работа.ру», основываясь на данных об изменении уровня зарплат в 2019 году.

«Компании из областей ритейла, производства и строительства в 2020 году будут повышать зарплаты персоналу», — говорится в результатах исследования.

Авторы отмечают, что специалистам из массового сегмента сегодня не хватает средств для удовлетворения своих жизненных потребностей, поэтому работодатели в этих сферах пойдут на повышение доходов своих сотрудников.

О готовности повысить расходы на персонал в 2020 году заявила четверть опрошенных работодателей. За год, по прогнозам сервиса, зарплаты увеличатся на 7-9%.

Продолжится и рост доходов специалистов сферы IT. Несмотря на то, что заработки в этой отрасли сегодня достигли критической точки, зарплаты здесь вырастут на 10-12% в среднем по рынку.







Пятница, 10 января 2020 г. 111

Источник: Портал Информер