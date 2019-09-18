Кому из россиян спишут долги по штрафам ГИБДД?

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, разрешающий обнулять долги по штрафам и налогам граждан, которые прошли процедуру личного банкротства.

Председатель комиссии Владимир Груздев считает, что данная инициатива сможет помочь россиянам, попавшим в безвыходную финансовую ситуацию.

Он отметил, что процедура банкротства физлица предусматривает достаточно жесткий аудит имущественного состояния гражданина.

Всё, что может быть взыскано в счет погашения долгов, будет взыскано, но от уплаты оставшейся части долга человек будет освобожден.

По действующим нормам с человека списывают кредиты и прочие долги.

Но если на нем еще висят, допустим, штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги, то их надо платить. Теперь граждан, прошедших процедуру личного банкротства, простит и казна.

Напомним, что за 2018 год банкротами были признаны 41,8 тысячи граждан. После всех процедур с банкротов было списано 153,7 миллиарда долговых рублей. Причем дела 18,5 тысячи были закрыты в связи с полным отсутствием имущества.





Среда, 18 сентября 2019 г. 185

Источник: Портал Информер