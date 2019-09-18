Кому из россиян спишут долги по штрафам ГИБДД?

18 сентября 2019     20
Кому из россиян спишут долги по штрафам ГИБДД?

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, разрешающий обнулять долги по штрафам и налогам граждан, которые прошли процедуру личного банкротства.

Председатель комиссии Владимир Груздев считает, что данная инициатива сможет помочь россиянам, попавшим в безвыходную финансовую ситуацию.

Он отметил, что процедура банкротства физлица предусматривает достаточно жесткий аудит имущественного состояния гражданина.

Всё, что может быть взыскано в счет погашения долгов, будет взыскано, но от уплаты оставшейся части долга человек будет освобожден.

По действующим нормам с человека списывают кредиты и прочие долги.

Но если на нем еще висят, допустим, штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги, то их надо платить. Теперь граждан, прошедших процедуру личного банкротства, простит и казна.

Напомним, что за 2018 год банкротами были признаны 41,8 тысячи граждан. После всех процедур с банкротов было списано 153,7 миллиарда долговых рублей. Причем дела 18,5 тысячи были закрыты в связи с полным отсутствием имущества.


Среда, 18 сентября 2019 г. 185

Источник: Портал Информер

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