Кому можно есть мандарины

Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) должны воздержаться от употребления мандаринов. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

«С осторожностью их нужно употреблять тем, у кого есть заболевания ЖКТ, гастрит, повышенная кислотность», — рассказала «Вечерней Москве» Соломатина. Она также полагает, что мандарины нельзя есть на голодный желудок. Среднее безопасное количество мандаринов — две-три штуки в день.

Она напомнила, что в цитрусовом содержатся пищевые волокна, которые выводят излишки холестерина и благотворно влияют на работу ЖКТ.

По ее словам, не стоит сушить корочки мандаринов, чтобы заваривать с ними чай, потому что фрукты обрабатывают различными противогрибковыми средствами, пишет телеканал 360.

Самым востребованным продуктом в России зимой 2018-2019 года стали мандарины. Также россияне в прошлом году чаще всего покупали курицу, спиртные напитки и табачные изделия.







Суббота, 9 ноября 2019 г. 299

Источник: Портал Информер