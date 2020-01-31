Кому ответ держать перед севастопольцами за Большую Морскую

Давайте вспомним, что наблюдательный совет по реконструкции Большой Морской был сформирован при участии врио губернатора 21 октября 2019 года с целью контролировать работы на всех этапах реконструкции.

В совет вошло 40 человек: 20 представителей общественности и 20 экспертов. Вот их имена. Следует запомнить, чтобы знать, с кого потом спрашивать.

Смотреть документ полностью здесь.

Севастопольцы с ужасом наблюдали, как раскурочивали объект культурного наследия Таврическую лестницу.

Именно неравнодушные севастопольцы обратили внимание на то, что диабазовые ступени заменяются на гранитные, т.е. нарушается первозданность исторического объекта.

Обеспокоенность граждан не беспочвенна. Они помнят, к примеру, как в историческом центре города уникальную брусчатку, которая делалась вручную на века, заменили на дешёвую плитку, каждый раз смываемую при ливнях, как изуродовали облик города мансардами и пристройками и т.д.…

И когда уровень народного возмущения достиг критического уровня, очнулся главный «зелёный» города, по совместительству депутат Заксобрания и член наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской Вячеслав Горелов.

29 января было проведено расширенное заседание комитета Законодательного Собрания города Севастополя по градостроительству и земельным вопросам. Оказывается, в комитет поступило письмо от общественников, на которое члены комитета обязаны дать ответ!

По сообщению пресс-службы ЗС, «как выяснилось во время обсуждения вопроса на заседании комитета, работы на объекте культурного наследия проводились без надлежаще подготовленной проектной документации».

А чуть ранее, 21 января (напомним, уже после того, как вопрос реконструкции Таврической лестницы подняла общественность) Вячеслав Горелов заявляет частному ТВ: «Непонятно, почему и на каком основании демонтированы старые ступени. На каком основании выполняется монтаж новой ступени».

Теперь обратимся к сюжету СТВ от 3 декабря 2019 года.

Гульнара Сафарова, руководитель проектного отдела архитектурного бюро заявила:

«Вопрос по Таврической лестнице, это та, что возле кинотеатра «Победа». Она тоже будет реконструирована. Проект одобрен наблюдательным советом».

В этом же сюжете озвучены слова врио губернатора Севастополя: «Проект реконструкции её сделан. Будут восстановлены ступеньки гранитом».

Это что ж такое творится с Вячеславом Гореловым? Уж не раздвоение ли личности?

Член наблюдательного совета одобряет проект со ступеньками из гранита, а депутат Заксобрания ни сном, ни духом об этом не ведает и спустя полтора месяца после заявлений официальных лиц, ему вдруг стало «непонятно, почему и на каком основании демонтированы старые ступени»…

Мы же не допускаем мысли, что кто-то просто лжёт…

Вообще-то, реконструкция знаковой улицы Севастополя проводится по исключительно занятной методике, можно сказать, эксклюзивной.

По результатам второго заседания наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской 1 декабря 2019 года севастопольские СМИ приводят слова врио губернатора, который прямо сказал, что проекта реконструкции Большой Морской нет, так как решения о том, как должна выглядеть центральная улица города, постоянно меняются.

Обратим внимание на слова врио губернатора: «В ближайшее время появится сайт, посвящённый реконструкции Большой Морской, куда мы будем загружать все промежуточные решения, чтобы показать историческую динамику принятия решения, в том числе общественным советом и горожанами».

Скажите, кто-нибудь видел этот широко анонсированный сайт, который позволил бы севастопольцам воочию увидеть, как меняется центральная улица города?

На сайте Правительства Севастополя находим только вот такую схему.

С чиновниками понятно. Они приходят и уходят, растворяясь на необъятных просторах нашей страны. Временщики, одним словом. Что с них взять? А вот члены наблюдательного совета – как бы свои, местные.

Севастопольцы в большинстве своём люди интеллигентные, камнями членов наблюдательного совета не забьют, но спросят по всей строгости и не простят, ежели, что не так…

Источник: Портал Информер