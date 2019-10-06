Ком боли, замаскированный под севастопольскую медицину

Глеб Якушин известный в Севастополе музыкант, дизайнер и социальный активист. Не прекратил он своей общественной деятельности на благо родного города и после двух инсультов и получения второй группы инвалидности!

Что с ним произошло в медицинском учреждении Севастополя читайте далее.

Слово Глебу Сергеевичу Якушину.

После инсультов у меня появились небольшие нарушения равновесия. А на улице Советской, где я живу, уже несколько месяцев идёт ремонт дороги. Хоть вообще за ворота не выходи, ведь перерыто всё, нигде никаких ограждений или мостков, ни пройти, ни проехать.

12 сентября я всего лишь выгуливал собаку рядом со своим домом, но и палочка не помогла: оступился на одной из колдобин, ударился головой и сломал левую пятую плюсневую костьВначале мне показалось, что это тоже просто ушиб. Но отёк ноги нарастал, головная боль и боль в ноге усиливалась, ночь я практически не спал, и утром пятницы тринадцатого жена вызвала скорую помощь.

Измерив артериальное давление, которое оказалось 205/140 мм рт.ст., пульс 109, врач скорой сразу же ввёл мне обезболивающие и гипотензивные препараты.

Дождавшись снижения давления, он отвёз меня в первую горбольницу с подозрением на перелом и для исключения третьего инсульта. Все документы по моему заболеванию у нас были с собой.

С ногой разобрались быстро, наложили гипс, записали электрокардиограмму и в 11.30. отвезли меня в сосудистое отделение. Там уже было несколько человек в очереди на осмотр.

Мне сказали лечь на практически голую без подушки кушетку, а жена села рядом.

Так мы ждали три часа. За это время большая часть людей из очереди покинула отделение, так и не дождавшись осмотра. У меня закончилось действие обезболивающих, боль в ноге и шее стала невыносимойЖена нашла персонал и попросила дать мне подушку и лекарство. Тонкую клеёнчатую подушку принесли и опять сказали ждать. Подушка не помогала, я не мог найти места от боли.

Наконец ко мне подошла женщина в белом халате. Не представилась. Спросила, как я себя чувствую. Я сказал, что плохо: болит голова и мне трудно говорить.

Даже давление не измерив, женщина сказала: “Надо КТ. Аппарат у нас один. Ждите“.

“Но я и так уже три часа жду!” – возмутился я.

“Ничем помочь не могу“, – сказала женщина и ушла.

Моя супруга тоже инвалид третьей группы по рассеянному склерозу. При стрессах у неё случаются эпилептические приступы. Видя, как я мучаюсь, она очень переживала и нервничала. На этом фоне у неё случился приступ. Я боялся, что она упадёт с кушетки, но ничем не мог ей помочь и стал звать на помощь. Медики прибежали, что-то ей ввели, я даже не видел что и куда. Жена успокоилась и задремала.

В пять часов мы с нею решили покинуть отделение. Я хотел написать отказ от лечения, для чего на одной ноге проскакал до сотрудников приёмного отделения, но они сказали, что отказ пишут в административном корпусе.

Я попросил дать мне коляску, чтобы туда добраться, на что мне сказали, что коляска одна на всё отделение и сейчас занята. В конце концов я настоял на выдаче мне бланка, где в двух строчках указал причину отказа.

За нами заехал наш сын и забрал нас. Дальше я лечился сам.

Я не отступлю и насколько хватит сил, буду бороться за наведение порядка в нашей медицине.

Причём, я хочу подчеркнуть, что у меня нет претензий к медицинскому персоналу. Они не виноваты, что в городе федерального значения Севастополе всего один аппарат компьютерной томографии на весь город, что в новом сосудистом отделении всего одно инвалидное кресло, и т.д.Это всё вопросы к руководству городской медициной, и я уже начал их задавать сотрудникам и страховой компании, и департамента здравоохранения и других инстанций с целью расследования инцидента и наказания истинных виновников такой “работы”.

За последние годы я отслеживаю все публикации, связанные с состоянием медицины в городе, и хочу сказать, что оно плачевное, и никаких оптимистических перспектив я не вижу. Все эти туризмы у нас – чистая профанация.

Так, уничтожив Музей героической обороны и освобождения Севастополя и превратив его в заповедник, Мусиенко продвигает патриотический туризм. Сейчас, похоже, и медицину начнут “оптимизировать” таким же образом. Я боюсь этого слова, страшное дело. 317 человек с рассеянным склерозом на сегодня стоят на учёте в Севастополе. Они медленно умирают из-за того, что им не оказывается должная помощьЯ уже не говорю про реабилитацию больных, перенесших инсульт. Их тысячи и они брошены на произвол судьбы.

Бывший главный невролог Севастополя и главврач третьей горбольницы, ныне – внештатный специалист Елена Романовна Токарева, у которой я лечусь, говорит, что инсульты катастрофически молодеют. Если бы не её помощь, то моей жены уже не было бы на свете.

По этому поводу я буду готовить отдельный материал для и/о заместителя губернатора А. А. Кулагина, отвечающего за наше здравоохранение. Я очень надеюсь, что последние изменения в городском правительстве также будут способствовать улучшению ситуации.

В отличие от своих предшественников, нынешнее правительство по поручению и/о губернатора Михаила Развожаева обещает мониторить обращения граждан в соцсетях, что может способствовать нашему продуктивному диалогу.

Но, к сожалению, пока что ни на одно моё обращение ответа не последовало. Я такой в городе далеко не один, а ситуация дошла до того, что терпению нашему приходит конец.

Источник: Портал Информер