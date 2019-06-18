Константинова в Луначарском остаётся!

“В сентябре текущего года будет закрыто на реконструкцию Государственное бюджетное учреждение культуры Севастополя “Севастопольский академический русский драматический театр им. А.В.Луначарского”. –>

Предположительно, в обновлённом учреждении культуры поменяется руководство, которое прибудет из материковой части России.

По сведениям информатора из Главного управления культуры Севастополя, в правительстве не совсем доверяют действующему руководителю театра и сомневаются в том, что она сможет грамотно распорядиться средствами, которые будут выделены на реконструкцию здания. По слухам, назначат определённую личность, которая будет отвечать за работы в здании учреждения культуры. Впоследствии новый “распорядитель” бюджетных средств может стать и директором театра”, – сообщил источник “ИНФОРМЕРа”.

С целью подтвердить данную информацию мы обратились к руководителю театра Луначарского Ирине Константиновой. Но она не смогла по телефону ответить на вопрос журналиста, отказалась давать комментарий и не опровергла ходящие в городе слухи (то ли растерялась, то ли ей можно говорить после того, как разрешит директор Главного управления культуры Николай Краснолицкий).

Чуть позже в редакцию “ИНФОРМЕРа” поступило письмо от Главного управления культуры Севастополя.

“Главное управление культуры Севастополя в полной мере доверяет действующему руководителю театра Луначарского Константиновой Ирине Николаевне. Заказчиком работ по разработке проектно-сметной документации является Государственное бюджетное учреждение “Дирекция капитального строительства”, которое проводит и отвечает за процедуры данной документации. В текущем году театр продолжает свою деятельность. В соответствии с существующими планами начало реконструкции театра ориентировочно в сентябре-октябре 2020 года”, – говорится в официальном письме.

Биография Ирины Константиновой, руководителя театра Луначарского:

Окончила Днепропетровское государственное театральное училище, затем – факультет театроведения Киевского Государственного института театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого по специальности “Организация и управление театральным делом”.

Была слушателем курса Высшей школы деятелей сценического искусства Министерства культуры РФ профессора РАТИ Г.Г.Дадамяна.

После окончания училища работала помощником режиссера в Днепропетровском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Т. Г. Шевченко, а также ассистентом по актерам на Ялтинской киностудии, где принимала участие в съемках фильмов: “Егорка”, “После дождичка в четверг”.

В 1988 году получила приглашение на работу в Севастопольский русский драматический театр имени А.В.Луначарского, где работала с В.С.Петровым, Р.М.Мархолиа, М.Е.Кондратенко главным администратором, затем заместителем директора и директором-распорядителем.

С 2000 по 2003 год – директор Севастопольского театра танца.

Бессменный директор фестиваля “Война и мир”. В 2014-2015 г.г. – начальник Управления культуры СГГА. С марта 2015 года – директор Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В.Луначарского. Здание театра имени Анатолия Луначарского было построено в 1957 году и является объектом культурного наследия регионального значения. В настоящее время инженерные системы находятся в плохом техническом состоянии, оборудование, необходимое для проведения спектаклей, устарело, механизмы сцены не обновлялись более тридцати лет. В связи с этим возникла необходимость в реконструкции здания театра, а также в улучшении его материально-технической базы.

В августе 2017 на встрече с представителями общественности Севастополя и Крыма главный режиссер театра Григорий Лифанов рассказал о проблемах театра президенту России Владимиру Путину. Предложение также было поддержано губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым. Президент поручил Правительству РФ совместно с Правительством Севастополя оказать поддержку в проведении ремонтно-реставрационных работ и развитии материально-технической базы театра.

Во исполнение поручения президента РФ в марте 2018 года Дирекцией капитального строительства был объявлен конкурс, а в июне 2018 года был заключен контракт с ООО “Еврогрупп СПб” на проведение проектно-изыскательских работ.