Константин Боровой попросил политического убежища в США

Экс-председатель партии экономической свободы и бывший депутат Государственной думы Константин Боровой попросил политическое убежище в США. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки». Он сообщил, что решил в срочно покинуть Россию из-за слежки.

В Лос-Анджелесе он подал прошение на предоставление политического убежища. Сейчас его дело находится на рассмотрении. А сам Боровой пытается обустроиться в США с помощью друзей.

«В 2015 году убили Борю Немцова. Поэтому когда сейчас началась слежка профессиональная, я решил не испытывать судьбу. Я на всякий случай попросил политического убежища», — отметил он.

Боровой также заявил, что полон сил и планирует открыть в США свой бизнес или преподавать математику.

Справка:

Константин Боровой в 1990–1992 годах являлся председателем Российской товарно-сырьевой биржи, а в 1991–1994 годах возглавлял АО РИНАКО, которое входило в пятерку крупнейших инвесткомпаний страны.

В 1992 году он основал Партию экономической свободы (ПЭС). В 1995 году избрался депутатом Госдумы второго созыва.

В 2013 году Боровой пытался вернуться в политику, зарегистрировав вместе с Новодворской оргкомитет партии «Западный выбор». Однако проект так и не был реализован из-за смерти Новодворской в 2014 году.