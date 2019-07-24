Константин Боровой попросил политического убежища в США

24 июля 2019     23
Константин Боровой попросил политического убежища в США

Экс-председатель партии экономической свободы и бывший депутат Государственной думы Константин Боровой попросил политическое убежище в США. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки».

Он сообщил, что решил в срочно покинуть Россию из-за слежки.

В Лос-Анджелесе он подал прошение на предоставление политического убежища. Сейчас его дело находится на рассмотрении. А сам Боровой пытается обустроиться в США с помощью друзей.

 

«В 2015 году убили Борю Немцова. Поэтому когда сейчас началась слежка профессиональная, я решил не испытывать судьбу. Я на всякий случай попросил политического убежища», — отметил он.

Боровой также заявил, что полон сил и планирует открыть в США свой бизнес или преподавать математику.

Справка:

Константин Боровой в 1990–1992 годах являлся председателем Российской товарно-сырьевой биржи, а в 1991–1994 годах возглавлял АО РИНАКО, которое входило в пятерку крупнейших инвесткомпаний страны.

 

В 1992 году он основал Партию экономической свободы (ПЭС). В 1995 году избрался депутатом Госдумы второго созыва.

 

В 2013 году Боровой пытался вернуться в политику, зарегистрировав вместе с Новодворской оргкомитет партии «Западный выбор». Однако проект так и не был реализован из-за смерти Новодворской в 2014 году.

Источник: Портал Информер

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