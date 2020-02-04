Контрольно-счётная палата Севастополя всех контролирует. А на себе не экономит?

Севастопольскую общественность всколыхнуло известие о покупке за бюджетные средства особняка с баней для Контрольно-счётной палаты Севастополя за 67 млн. рублей. Активное обсуждение вызвала в соцсетях публикация ГУП «Телеграм-канал Севастополя».

Ссылаясь на два распоряжения правительства № 521 и 522-РГ, авторы считают, что «они стали основой для реализации нехитрой противозаконной схемы, результатом которой стала необоснованная трата Департаментом аппарата 67 миллионов государственных рублей».

И далее продолжили: «Давненько, может и со времен Украины, Севастополь не видел таких выкрутасов! Однако некогда столь принципиальная Контрольно-счётная палата на столь вольное обращение с городской землёй и бюджетными деньгами не обращает никакого внимания. Молчит пока и прокуратура. Но мы уверены, что это явление временное…».

Любопытно, не так ли? Хотя утверждение по поводу принципиальности КСП вызывает некоторые сомнения… Но об этом позже.

Можно ли назвать случайностью этот «аттракцион невиданной щедрости» за бюджетный счёт?

Начнём с того, учредителем КСП является Законодательное собрание. И чаловское большинство первого созыва доверяло руководство этим органом сугубо «своим». Вначале это был Дмитрий Гладский, личность с довольно «мутной» биографией. Некоторое время он был советником по бюджету председателя ЗС Алексея Чалого, потом – руководителем КСП, следом его пристроили заместителем губернатора.

«Свято место», как известно, пусто не бывает. И чалисты постановлением № 689 от 6.09. 2016 г. назначают на должность председателя КСП Юлию Кокареву.

Почему для них так важно иметь «своего в доску» человека на этой должности? Ответ лежит на поверхности. КСП – удобный инструмент воздействия на исполнительную власть, попутно – для манипулирования общественным мнением.

Читаем на сайте Заксобрания: «Контрольно-счетная палата города Севастополя является органом внешнего государственного финансового контроля, осуществляет контроль за соблюдением условий выделения, получения, эффективного и целевого использования, законностью и своевременностью движения в банках и кредитных организациях бюджетных средств города Севастополя, иностранных кредитов и займов, управлением и распоряжением государственной собственностью и охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, принадлежащими городу Севастополю, реализует иные полномочия в финансово-бюджетной сфере города Севастополя, в том числе направленные на противодействие коррупции».

Чтобы РЕАЛЬНО управлять городом, не обязательно самому занимать высший пост. «Серому кардиналу» достаточно «офлажковать» руководителя исполнительной власти со всех сторон, расставив на ключевые должности своих «троянских коней».

Эта схема не сработала с предыдущими губернаторами, за что подручные СМИ и депутаты устроили им настоящую травлю. Посмотрите, что происходит сейчас. Контролируют бюджет и финансовые потоки КСП и ГКУ в лице Вячеслава Аксёнова, заместителями губернатора (на важнейших направлениях!) трудоустроены Ольга Тимофеева и Александр Кулагин. Надо полагать, по настоятельной просьбе Алексея Михайловича. Наверняка в правительстве есть ещё его «сошки».

Что стоит всей этой «компании» собрать «нужную» информацию, чтобы держать губернатора «на крючке»? А если представить, что все эти деятели завалят работу, на кого ляжет вина? Ответ тоже ясен.

Почему же не чувствовать себя вольготно – под крылом «серого кардинала»? Можно позволить и особнячок за 67 миллионов. Эффективное расходование бюджетных средств – это не для «избранных»?

А давайте посмотрим, как тратят бюджетные средства 28 сотрудников КСП на себя, любимых.

В декабре 2019 года КСП для оказания услуг по перевозке работников заключает контракт с «ИП КОВРИГИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА» с 01.01 по 31.12.2020 года. Цена контракта 961 240,68 руб. Учитывая, что в 2020 году 248 рабочих дней, в день выходит 3876 рублей, а в час – 484,5 рублей.

Примечательно, что поставщик этой услуги находится в Ленинградской области! Почему-то ближе никого Кокарева не нашла…

В 2019 году услуги этого ИП обошлись бюджету города в 829 749,96 рублей, т.е. 3359 руб. в день, 420 руб. в час. (это только услуги двух водителей на двух автомобилях заказчика, не считая затрат на бензин и техническое обслуживание). К примеру, за бензин КСП с 07.01. по 30.06.2019 г. перечисляет ООО «Кедр» 178 632 рубля, а с 17.06. по 31.12.2019 г. – 171 900 тыс. рублей.

Поскольку план 2020 года на сайте КСП отсутствует, посмотрим план 2019 года.

В нём значится 26 мероприятий, причём, выездных с натяжкой – 7-8, учитывая, что весь документооборот ведётся в электронном виде. Исходя из функций отделов КСП, а также плана мероприятий, видно, что сотрудникам нет необходимости ежедневно раскатывать на авто. Ну, разве что возить начальника домой и обратно?

Всего же КСП заключила контрактов на сумму 36 960 801 бюджетных рублей. На первом месте стоит ИП Рябика В.Л.

За аренду помещения на ул. Воронина, 10 только с 01.07.2019 г. по 31.01.2020 г. КСП выплатила бывшему народному депутату Украины 1 396 785,60 рублей, почти 200 тыс. в месяц. А с 01.01.по 30.04. 2020 года ИП Рябика В.Л. перечислено 841 054,98 рублей, т.е. более 210 тысяч рублей в месяц. Совсем даром по сравнению с 67 миллионами.

Последний контракт заключен 23 января сего года по 31.12.2020 г. на сумму 789 000 рублей за услуги по бронированию авиабилетов и мест в поездах с ООО «Ласпи-Тур». Всего же с этой организацией КСП заключено два контракта (2019-2020 г.г.) на сумму 1 176 824 рублей.

КСП не в состоянии самостоятельно забронировать билеты в кассах? Поэтому поручают это ООО «Ласпи-Тур» за немалую толику? Или же за этим кроется нечто другое? Для тех, кто не в курсе: учредителем «Ласпи-Тур» является Елена Баженова, родная сестра жены Алексея Чалого.

К слову, ООО «Ласпи-Тур» являлась поставщиком в 14 государственных контрактах на сумму 6 481 229 руб. Насколько нам известно, депутаты первого созыва Заксобрания вовсю пользовались услугами это организации, приобретая через неё билеты для служебных командировок. Не исключено, что эта практика сохранилась.

Видите, как хорошо быть олигархом. Всегда можно пристроить своих близких и друзей к бюджетной кормушке.

Всего же за пять лет сотрудники КСП налетали в авиарейсах на четыре с лишним миллиона.

Понятно, что мы не будем анализировать все 99 контрактов, заключенных КСП. Этим бы впору заняться ОНФ, тем более, что сопредседателем этого общественного движения в Севастополе является председатель Заксобрания Владимир Немцев. Но… наряду с Алексеем Чалым. А глава севастопольского исполкома ОНФ – Лариса Мельник, подружка Ольги Тимофеевой. Так что, куда ни кинь… В общем, табу.

Севастопольская прокуратура?..

Новый Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назвал одной из важнейших задач борьбу с коррупцией.

«Стоит задача, – сказал он, – максимально ослабить указанное зло за счет оздоровления правовой среды для жесткого реагирования на любые коррупционные проявления, в отношении которых нужно создать атмосферу нетерпимости».

Процесс оздоровления запущен, надеемся, что он охватит и наш город – в скором времени.

Источник: Портал Информер