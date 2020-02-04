Конфликтная и напряжённая атмосфера в «Севэлектроавтотрансе» разрешилась сменой директора

4 февраля 2020     13
Конфликтная и напряжённая атмосфера в «Севэлектроавтотрансе» разрешилась сменой директора

Как стало известно «ИНФОРМЕРу» от источника в правительстве города, сегодня коллективу «Севэлектроавтотранс» будет представлен новый директор предприятия. Ответственную миссию выполнит вице-губернатор правительства Севастополя Денис Солодовников.

Информатор не рассказал о причинах отставки прежнего директора ГУПС «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподёрова» Александра Швейкуса, отметив лишь то, что к экс-главе было много претензий.

Напомним, что в сентябре прошлого года редакция «ИНФОРМЕРа» опубликовала статью, посвященную тяжелой ситуации на предприятии.

Источник в правительстве города также назвал имя нового директора. Это Александр Захаров, который приехал на работу в Севастополь из Ярославля.

Как удалось установить редакции «ИНФОРМЕРа», речь идет о генеральном директоре АО «Ярославское автотранспортное предприятие» Александре Ивановиче Захарове. Эту должность он занимал с сентября 2018 года в качестве исполняющего обязанности, а в мае прошлого года на собрании акционеров был выбран генеральным директором.

С чем связана такая скоропалительная смена местожительства и работы бывшего ярославского гендиректора, нам пока неизвестно.



Вторник, 4 февраля 2020 г. 10222

Источник: Портал Информер

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