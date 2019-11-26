Конфликт вокруг Итакинского месторождения взят на контроль прокуратурой

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По закону для вступления в полномочия новый генеральный директор компании должен в течение 5 дней подать заявление в налоговую и зарегистрировать себя в качестве нового генерального директора в ЕГРЮЛ. Отсутствие регистрации фактически не позволяет новому лицу осуществлять свои функции.

После подачи в начале июля 2019 года вновь назначенным директором соответствующего заявления в налоговые органы, Виктор Литуев обращается в арбитражный суд Забайкальского края, который в разрез своей же практике в течение суток принимает в отношение предприятия обеспечительные меры — запретить налоговым органам регистрировать генеральным директором ПАО «Ксеньевский прииск» кого-либо, кроме его сына Егора.

В ответ на запрет Янчуков подает апелляционную жалобу, рассмотрение которой назначается на 11 сентября 2019 года. Литуев, понимая, что вынесенное нижестоящим судом решение незаконно и точно будет отменено, накануне, 10 сентября, подает ходатайство о принятии новых обеспечительных мер, только уже по другому судебному делу. И судья вновь в течение суток выносит нужный Литуеву судебный акт — на этот раз был установлен запрет исполнять решение Янчукова о назначении нового генерального директора прииска.

Все это время, как показали материалы оперативных проверок Управления «Р» ГУЭБиПК МВД России, новые необеспеченные займы от предприятия оседали в карманах семьи Литуевых, которая по-прежнему имела распорядительный доступ ко всем счетами компании.

Окончательно вопрос об отмене обеих обеспечительных мер решался на судебных заседаниях, назначенных на 16 и 17 октября 2019 года соответственно. Янчуков и его представители указывали на незаконность вынесенных решений и отсутствие оснований для подобных обеспечительных мер. В итоге в указанные датысуды, разобравшись с ситуацией, полностью отменили ранее установленные ограничения, полностью удовлетворив ходотайство Янчукова.

И вот назначенный директор вновь подает заявление о регистрации в ЕГРЮЛ, однако его извещают о неприятном факте. Точно в дату отмены обеспечительных мер судом член совета директоров ПАО «Ксеньевский прииск» Вячеслав Комлев, являющийся по совместительству правой рукой Литуева-младшего, подал заявление в Отдел судебных приставов уже по Юго-Восточному округу г. Москвы с просьбой взыскать с предприятия долг по заработной плате в сумме чуть более 1,2 млн. рублей. При подаче своего заявления он «случайно» указал неверный адрес Ксеньевского прииска (город Москва вместо города Могочи в Забайкальском крае), а пристав-исполнитель Арчил Гурциев видимо, также «случайно» данный факт не заметил и не перепроверил. Пристава также нисколько не смутил вид исполнительного документа — удостоверение комиссии по трудовым спорам ПАО «Ксеньевский прииск». Как позднее выяснилось, никакой комиссии по трудовым спорам на предприятии никогда не существовало.

Поэтому, судебный пристав, очень желая помочь обделенному работнику, в тот же день, 17 октября, возбудил исполнительное производство, несмотря на то, что по закону дело следовало передать в Могочу.

Дальше происходит самое интересно, но с учетом дела вполне предсказуемое — принятие новых обеспечительных мер, только теперь в исполнительном производстве. Казалось бы, по факту невыплаты зарплаты следует заморозить расчетные счета предприятия, или арестовать его имущество, которого, судя по балансу, с лихвой хватит на покрытие внезапно возникшего долга. Но нет, пристав решил, что самым эффективным в данной ситуации будет наложение запрета читинским налоговым органам производить какие-либо регистрационные действия в отношении ПАО «Ксеньевский прииск» в ЕГРЮЛ, в том числе в отношении нового генерального директора. С оформлением постановления о таком запрете пристав тоже решил не тянуть и выпустил его в тот же день.

В середине следующей недели, 23 октября, новый директор прииска идет разбираться в Отдел Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по ЮВАО г. Москвы. Подает жалобу на действия судебного пристава в установленной форме на имя начальника Отдела Екатерины Солохненко и все же в конце рабочего дня получает от Гурциева документ об отмене ранее наложенного запрета. Отметка времени на электронной цифровой подписи (ЭЦП) пристава — 17 часов 22 минуты. Здание приставов новый директор прииска покинул уже после 18 часов, так и не дождавшись появления на рабочем месте начальника Отдела.

Документ об отмене обеспечительных запретов новый директор прииска сдал в налоговую в Чите, но та все равно отказалась аннулировать в ЕГРЮЛ запись о прекращении полномочий Литуева-младшего. Оказалось, что начальник Отдела ФССП по ЮВАО г. Москвы Екатерина Солохненко, которая хоть и не была на рабочем месте 23 октября, все же нашла время и возможность вынести новое постановление, отменяющее решение её подчиненного о снятии запретов на внесение изменения в ЕГРЮЛ в отношении предприятия. Свой документ начальник Отдела почему-то не решилась подписывать электронной подписью, на которой было бы видно, в какое время он составлен. Видимо, дело о взыскании 1,2 млн., незаконно принятое к производству отделом ФССП по ЮВАО г. Москвы, показалось начальнику отдела крайне важным и ответственным, ради которого нужно было поработать из дома, и лично поставить «живую» подпись. И неважно, что накануне приставу пришел ответ от банка о том, что на счетах предприятия достаточно денег для покрытия долга: выгодный Литуевым запрет совершать регистрационные действия налоговым органам начальник Отдела ФССП по ЮВАО г. Москвы госпожа Солохненко решила оставить в силе на всякий случай».

Источник: Крымские новости