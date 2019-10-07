Концертный директор Заворотнюк опроверг сообщения о ее смерти

Концертный директор российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в интервью телеканалу НТВ призвал прекратить спекуляции вокруг здоровья звезды, опровергнув при этом сообщения о ее смерти.

“Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ”, – заявил директор артистки.

Он отметил, что близкие Заворотнюк не готовы давать официальные комментарии о состоянии ее здоровья, а также попросил уважать решение семьи артистки.

Ранее несколько Telegram-каналов обнародовали переписку, в которой якобы один из сотрудников клиники говорит о том, что Заворотнюк ушла из жизни 5 октября. Но в медицинском учреждении заявили журналистам, что такой пациентки у них не числится.

Сообщения в средствах массовой информации об ухудшении состояния здоровья актрисы появились в августе.

Продюсер группы “Ласковый май” Андрей Разин рассказал о том, что у нее диагностировали злокачественную опухоль головного мозга четвертой стадии. Подтверждения соответствующим сведениям нет. Близкие Заворотнюк отмечают, что знаменитость находится в одной из столичных больниц.





Понедельник, 7 октября 2019 г. 155

Источник: Портал Информер