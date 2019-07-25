Корабли ЧФ выстроились в Севастопольской бухте в канун Дня ВМФ

Корабли Черноморского флота завершили формирование парадного строя в акватории Севастопольской бухты. Об этом 25 июля сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.

«В двух парадных линиях на бочках жителям и гостям города-героя Севастополя представлены подводная лодка «Новороссийск», ракетный катер «Р-60», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», фрегат «Адмирал Макаров», сторожевой корабль «Сметливый», большие десантные корабли «Новочеркасск» и «Николай Фильченков», гвардейский ракетный крейсер «Москва», а также корабль Пограничной службы ФСБ России «Аметист», – говорится в сообщении пресс-служба.

По словам Рулёва, постановкой и формированием парадной линии руководил командующий военно-морским парадом в Севастополе, командир соединения надводных кораблей ЧФ Олег Криворог.

22 июля в Севастополе прошла первая тренировка парада в честь Дня военно-морского флота России. В ходе тренировки военнослужащие отработали эпизоды, в которых задействованы корабельные, береговые и авиационные компоненты, проверяется время развертывания сил для демонстрации боевых возможностей.

День ВМФ празднуется 28 июля.

Главный парад пройдет в Санкт-Петербурге. В нем примут участие более 40 кораблей со всех флотов и флотилий России, в том числе и Черноморского флота. Севастополь будет представлять патрульный корабль «Василий Быков».