Корабль-призрак: роскошный круизный лайнер стал эпицентром эпидемии коронавируса в Японии

10 февраля 2020     18
Корабль-призрак: роскошный круизный лайнер стал эпицентром эпидемии коронавируса в Японии

С круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится на карантине в порту японского города Иокогама, продолжают приходить тревожные сообщения. Только за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом на борту судна выросло на 60 человек и достигло 130 подтверждённых случаев.

Сейчас ситуация на судне всё больше напоминает сюжет фильма ужасов: 2666 туристов, включая 24 граждан России, и 1045 членов экипажа заперты на круизном лайнере, а смертельно опасная инфекция потихоньку расползается по судну.

Напомним, 20 января судно вышло из порта Йокогамы и отправилось по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава. Тур должен был завершиться 3 февраля в Йокогаме, однако ближе к концу плавания стало известно, что 80-летний китаец, сошедший в Гонконге 25 января, госпитализирован с коронавирусом. 3 февраля на плохое самочувствие начали жаловаться некоторые другие пассажиры, после чего власти Японии запретили Diamond Princess заходить в порт и задержали судно на карантин рядом с берегом.

Заболевших с каждым днём становится всё больше. В воскресенье стало известно, что среди инфицированных есть один украинец, которого позже госпитализировали в больницу на берегу.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Японии требовало оставить Diamond Princess в Йокогаме на 14-дневный карантин. Однако с появлением новых случаев заболевания срок карантина, скорее всего, будет продлён.

У многих пассажиров на судне уже закончились лекарства, которые они взяли с собой в путешествие. Власти Японии пообещали решить вопрос с доставкой лекарств, в частности и с помощью вертолёта. Но до сих пор ситуация никак не разрешилась.
Пассажиры вывесили на палубе круизного лайнера плакат с просьбой передать им лекарства.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила передовую группу сотрудников организации в Китай для оказания помощи китайским коллегам в преодолении эпидемии и выявлении источника заболевания. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
Глава ВОЗ считает, что наблюдаемая ситуация с распространением коронавируса 2019-nCoV может оказаться «только верхушкой айсберга».

По его словам, пока за пределами Китая вирус распространяется не очень активно, но вскоре ситуация может измениться. Он призвал все страны не расслабляться и подготовиться к возможному приходу к ним смертоносного коронавируса.



Понедельник, 10 февраля 2020 г. 860

Источник: Портал Информер

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