Королева красоты России нецензурно ругалась и оскорбляла журналистов

27 ноября 2019     17
Королева красоты России нецензурно ругалась и оскорбляла журналистов

Обладательница титула «Королева России-2019» Элина Воронцова угрожала журналисту телеканала «Москва 24». Во время телефонного разговора девушка нецензурно высказывалась о сюжете корреспондента, в котором она фигурировала.

«Девушка не стеснялась в выражениях, нецензурно выразившись 22 раза всего за 1 минуту 49 секунд», — пишет сайт «Царьград».

Воронцовой не понравился сюжет, в котором она на камеру рассуждала, как лучше разводить мужчин на деньги. Подобные уроки жизни журналист не оценил.

После выхода сюжета в свет девушка позвонила работнику телеканала и стала угрожать связями ее мужа. Корреспондент обратился в полицию с заявлением об угрозах.

Напомним, что 21 ноября москвичка Элина Воронцова стала обладательницей звания «Королевы России-2019». В заключительном этапе всероссийского конкурса приняли участие 70 претенденток практически со всех регионов страны.



Среда, 27 ноября 2019 г. 519

Источник: Портал Информер

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