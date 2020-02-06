Коронавирус на круизном лайнере - на борту 24 россиянина. Рассказ очевидца

На борту круизного лайнера Diamond Princess, который остановили у побережья Японии и обнаружили там вспышку коронавируса, находятся 24 граждан России.

Указано, что Минздрав Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в диагностические больницы и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне.

Отмечается, что другие пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне минимум 14 дней

20 января лайнер Diamond Princess вышел из Йокогамы и прошел по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава, вернувшись обратно в понедельник.

Уже к этому времени несколько человек стали жаловаться на недомогание, и власти решили проверить всех, кто находился на борту.

В итоге медики выявили пневмонию, вызванную 2019-nCoV. Предположительно, заразившийся коронавирусом 80-летний мужчина находился на судне с начала круиза и сошел на берег в Гонконге 25 января. После госпитализации его состояние оценивается как стабильное.

“Национальный координатор по ММСП Японии сообщил 5-го февраля о 24 гражданах России, которые находятся на борту указанного круизного лайнера”, – указано в сообщении министерства.

В Минздраве добавили, что были отобраны образцы у 237 пассажиров и членов экипажа, последовательно проводится их исследование.

Сейчас получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на коронавирус 2019-nCoV. Девяти гостей – двух австралийцев, трех японцев, трех из Гонконга и одного из США, а также одного филиппинского члена экипажа.

Образцы от 242 других пассажиров и членов экипажа все ещё проходят испытания.

Офицеры в защитном снаряжении вывозят человека с положительным результатом коронавируса с борта круизного судна Diamond Princess Российский турист, застрявший на круизном лайнере Diamond Princess, где был выявлен коронавирус, описал происходящее на борту. Об этом пишет «МК».

По словам жителя Казани Олега Щербакова, на ближайшие две недели на судне объявлен карантин, и путешественникам не разрешают выходить из кают — у всех лестниц и аварийных выходов дежурят охранники и карантинные службы.

Все бары и рестораны закрыты, еда готовится под строгим контролем, пассажирам ее приносят прямо в каюты.

Кроме того, время от времени туристов осматривают врачи, они просят немедленно обращаться в медслужбу в случае каких-либо жалоб.

«Масок нам не дали, и в Китае, и в Японии с ними проблема. У нас с собой две маски — одну даем детям, другую себе», — добавил Щербаков

Напомним, исследователи подчеркивают, что тестирование вакцины на животных займет месяцы. По их словам, перейти к испытаниям на людях можно будет в лучшем случае лишь в следующем году, а уже затем начать её массовое использование.

Источник: Портал Информер