Короткие ростки коррупции в Севастополе

Ведь ни для кого ни секрет, что подобные кампании, как правило, проводятся после того, как в стране случается нечто чрезвычайное (например, трагедия в

В нашем случае поводом для проведения массовых проверок стал доклад заместителя губернатора Алексея Парикина, который обратил внимание правительства Севастополя на незаконно функционирующий торговый центр, расположенный по улице Хрусталева, 177- А, который работает, не имея документов о вводе его в эксплуатацию.

Любое здание, сооружение, не введенные в эксплуатацию, потенциально представляют угрозу жизни и здоровью людей, возникновению аварий техногенного характера.

Проведение массовых проверок позволяет надеяться на то, что правительство Севастополя начнет или уже начало плановую работу по искоренению подобных явлений.

Однако речь шла только о нежилых зданиях. А ведь на правительственном совещании от 9 декабря наверняка присутствовали должностные лица, которым известно, что и с жилыми домами творится нечто подобное.

Именно в этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. С тех пор этот день отмечается как международный день борьбы с коррупцией.

Вероятно совпадение, как сейчас принято говорить, знаковое. Поэтому давайте посмотрим на это, увы, нерядовое поручение врио губернатора.

Известно, что борьба с коррупцией в нашей стране порой приобретает формы, если не причудливые, то кампанейщины. Провели мероприятия, отчитались, похлопали в ладоши, забыли.

Недавно севастопольская прокуратура отчиталась о своих достижениях в борьбе с коррупцией:

«В ходе прокурорских проверок выявлено 450 нарушений законов коррупционного характера. По актам прокурорского реагирования к административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 200 должностных лиц, нарушивших антикоррупционные требования. Нарушения касались достоверности декларируемых сведений о доходах и имуществе — квартирах, земельных участках, доходах от продажи имущества, вкладах в банках, участии в деятельности коммерческих организаций, а также связанные с прохождением службы».

Внешне все звучит красиво и благообразно, дай Бог прокуратуре и дальше достигать успехов в этой борьбе.

Но одним из направлений антикоррупционной борьбы является формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

Вот хоть довольно старое, но очень показательное видео, в котором телеведущая Ксения Собчак задает прямой вопрос члену Совета Федерации Дмитрию Саблину, которого представлять севастопольцам излишне, почему он не декларирует принадлежащую ему элитную недвижимость в Москве, на земельном участке площадью более 8000 кв. метров.

Просмотр много времени не займет, видео двухминутное, позволяющее в буквальном смысле насладиться саблинской простотой.

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Как мы знаем, подобное деяние хоть и относится к разряду коррупционных, никакого отрицательного влияния на дальнейшую карьеру политика не оказало.

Разве что в качестве «наказания» его назначили секретарем севастопольской «Единой России», но, слава Богу, ненадолго.

О какой уж тут нетерпимости к коррупции можно говорить, если еще древние римляне мудрствовали: «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку». Другими словами, равенства среди людей нет. В их время это было нормально, но в наше — неприемлемо.

Но это события федерального уровня. На них бы не стоило отвлекаться, если бы не фигура Дмитрия Саблина, чей лик мы имели счастье созерцать во время выборов на многих билбордах, которые, кстати, установлены незаконно.

Чем не признаки коррупции?

Вернемся к делам строительным. Представляющий угрозу для жизни и безопасности людей не введённый в эксплуатацию жилой дом на улице Симферопольская, 12 «А», построенный на земельном участке, предназначенном только для индивидуального строительства, продолжает «радовать» окрестных жителей своим существованием.

Внезапно «ожившая» стройка многоэтажного монстра на улице Очаковцев, 24 тоже вызывает много вопросов.

Относительно этой стройки Александр Моложавенко, бывший директор департамента строительства и архитектуры Севастополя, заявлял: «разрешение было выдано в украинский период. Первоначально на строительство трёх этажей, потом на отклонение от проекта до восьми этажей».

В то же время Градостроительный кодекс РФ установил следующее правило:

«Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается».

А улица Очаковцев, и это достоверно известно в правительстве Севастополя, находится в границах исторического поселения федерального значения. Таким образом, никакого разрешения на увеличение количества этажности быть не должно, но оно есть.

Или взять эти строительные махины, известные многим севастопольцам, которые пользуются объездной дорогой, ведущей из Камышовой бухты в район Острякова, построенные на пересечении Камышового и Фиолентовского шоссе.

Согласно приказу Минкультуры РФ № 1864 от 12 августа 2016 года «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита», на данном участке разрешено строительство зданий высотой до 16 метров (!).

Нетрудно посчитать, что 16 метров — это высота пятиэтажного дома, однако перед нами на фото красуются высотки. Севнаследие, ау, вы где?

Это лишь маленькая толика фактов, на самом деле их гораздо больше.

Но они красноречивы, заставляют предполагать, что чиновники, которые отвечают за градостроительную деятельность и сохранение культурного наследия, передвигаются по городу с повязкой на глазах. Иначе как можно объяснить такое их благодушное отношение к явным нарушениям. Ну, не коррупцией же, в самом деле.

Очень хочется, чтобы Михаил Развожаев, давший указание проверить все нежилые здания, будет последователен и наступателен, ведь сегодня самый большой запрос общества — это на справедливость.

Мы не должны гадать и домысливать, откуда у чиновника, получающего стотысячную зарплату, вдруг появляется недвижимость в Испании или Италии, дорогие иномарки. Приходится верить, что домик на побережье теплого моря подарила бабушка, а на иномарку жена заработала.

Не то, что коррупция как таковая, но и её признаки должны быть решительно искоренены. Поэтому ожидаем от врио губернатора дальнейших решительных действий.

Свой причудливый вклад в борьбу с коррупцией вносят и местные законодатели. Недавно на сайте Заксобрания зарегистрирован законопроект 19/21 «О внесении изменений в часть 1 статьи 16 Закона города Севастополя от 11 июня 2014 года № 30-ЗС «О противодействии коррупции в городе Севастополе» и в статью 28 Закона города Севастополя от 30 декабря 2014 года № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе»», в котором трое его «разработчиков», естественно, во главе с председателем Заксобрания Немцевым, просто слово в слово, запятая в запятую переписали нормы федерального закона в закон Севастополя о «Местном самоуправлении».

В общероссийском реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, значится из Севастополя только один человек – бывший начальник управления земельного контроля, уволенный 6 марта 2018 года.

При этом увольнение заместителя главы Орлиновского муниципалитета, совершившего коррупционное деяние в феврале 2019 г., в реестр не попало, а это значит, что он и в дальнейшем может занимать государственные и муниципальные должности.

А ведь за внесение данных о таких лицах в реестр отвечает вполне конкретный человек, занимающий соответствующую должность в местном правительстве.

По халатности, забывчивости ли не внес или решил порадеть человечку — вопрос открытый, а главное — исправимый.

Поэтому ждем от врио губернатора новых конкретных распоряжений, направленных на борьбу не только с признаками, но и с приЗраками коррупции.

Источник: Портал Информер