Короткой строкой о внеочередных парламентских выборах на Украине

На Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. Пока ЦИК заканчивает обработку протоколов, эксперты обсуждают очередную смену власти в Киеве.

На выборах лидирует с большим отрывом от всех новая партия «Слуга народа» нового президента Владимира Зеленского. Почему украинцы проголосовали за эту партию, в списке которой сплошь новички? На этот вопрос отвечают московские и крымские эксперты.

Константин Костин, глава правления Фонда развития гражданского общества: «Украинцы голосуют за Зеленского не потому, что им нравится Зеленский, а потому что это альтернатива. Зеленский в своей предвыборной кампании заявлял: «Я – альтернатива! Я здесь для того, чтобы «эти» ушли». Поэтому за него проголосовали. Отсюда волна, на которой поднялась его партия «Слуга народа». Понятно, что партия «Слуга народа» – это всего лишь политтехнологическая оболочка сторонников Зеленского».

Александр Бедрицкий, директор Таврического информационно-аналитического центра: «Это запрос на полное обновление, недоверие не просто правящей партии, но системе как таковой. 2 партии из 5 прошедших в Раду – представлены несистемными и непрофессиональными политиками. Данная ситуация не является исключительно украинской, но демонстрирует определённый мировой тренд».

Андрей Никифоров, доцент кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета: «Это очень украинское отношение к политике, к власти. Как бы выборы в как бы государстве дают в итоге как бы президента и как бы парламент. А потом – все расходятся «годуваты своих кабанчиков». А если власть мешает – выкапывают обрез. Таких циклов в украинской истории, даже наиновейшей, можно насчитать несколько. Так что, по большому счёту, в происходящем нет ничего нового».

Константин Батурин, политический консультант, член Общественной палаты РК: «Это голосование недоверия старым политикам, надежда, в том числе и на мир, надежда на выход из атмосферы милитаризма и национализма».

Сергей Киселёв, доцент КФУ, эксперт федерального проекта «Национальный рейтинг»: «Это политическая наивность украинского избирателя».

Николай Кузьмин, доцент Крымского федерального университета: «Это сумма голосования «против всех» и наивных надежд».

Анатолий Филатов, политолог, доцент кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета: «Электорат отдал предпочтение театру одного актёра вместо уличного балагана, не подозревая, что режиссёры не поменялись, а карманных воров стало больше».

Наталья Киселёва, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества: «На этот раз смена власти в Киеве произошла не на майдане, а на избирательных участках, но почему-то вспоминаются строки украинского поэта Павла Тычины, которые в переводе на русский звучат так:

На майдане возле церкви

революция идёт.

– Пусть чабан за атамана, –

загудели все, – пойдёт!»





Источник: Крымские новости