Короткой строкой о внеочередных парламентских выборах на Украине

На Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. Пока ЦИК заканчивает обработку протоколов, эксперты обсуждают очередную смену власти в Киеве.
На выборах лидирует с большим отрывом от всех новая партия «Слуга народа» нового президента Владимира Зеленского. Почему украинцы проголосовали за эту партию, в списке которой сплошь новички? На этот вопрос отвечают московские и крымские эксперты.
Константин Костин, глава правления Фонда развития гражданского общества: «Украинцы голосуют за Зеленского не потому, что им нравится Зеленский, а потому что это альтернатива. Зеленский в своей предвыборной кампании заявлял: «Я – альтернатива! Я здесь для того, чтобы «эти» ушли». Поэтому за него проголосовали. Отсюда волна, на которой поднялась его партия «Слуга народа». Понятно, что партия «Слуга народа» – это всего лишь политтехнологическая оболочка сторонников Зеленского».
Александр Бедрицкий, директор Таврического информационно-аналитического центра: «Это запрос на полное обновление, недоверие не просто правящей партии, но системе как таковой. 2 партии из 5 прошедших в Раду – представлены несистемными и непрофессиональными политиками. Данная ситуация не является исключительно украинской, но демонстрирует определённый мировой тренд».
Андрей Никифоров, доцент кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета: «Это очень украинское отношение к политике, к власти. Как бы выборы в как бы государстве дают в итоге как бы президента и как бы парламент. А потом – все расходятся «годуваты своих кабанчиков». А если власть мешает – выкапывают обрез. Таких циклов в украинской истории, даже наиновейшей, можно насчитать несколько. Так что, по большому счёту, в происходящем нет ничего нового».
Константин Батурин, политический консультант, член Общественной палаты РК: «Это голосование недоверия старым политикам, надежда, в том числе и на мир, надежда на выход из атмосферы милитаризма и национализма».
Сергей Киселёв, доцент КФУ, эксперт федерального проекта «Национальный рейтинг»: «Это политическая наивность украинского избирателя».
Николай Кузьмин, доцент Крымского федерального университета: «Это сумма голосования «против всех» и наивных надежд».
Анатолий Филатов, политолог, доцент кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета: «Электорат отдал предпочтение театру одного актёра вместо уличного балагана, не подозревая, что режиссёры не поменялись, а карманных воров стало больше».
Наталья Киселёва, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества: «На этот раз смена власти в Киеве произошла не на майдане, а на избирательных участках, но почему-то вспоминаются строки украинского поэта Павла Тычины, которые в переводе на русский звучат так:
На майдане возле церкви
революция идёт.
– Пусть чабан за атамана, –
загудели все, – пойдёт!»
Источник: Крымские новости