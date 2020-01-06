Коротко о туристических итогах 2019 года в Крыму

6 января 2020     16
Коротко о туристических итогах 2019 года в Крыму

Среди иностранных туристов, как и в прошлые годы, лидируют жители Украины – порядка 1,1 миллиона человек. Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма – ведь к «оккупантам» в гости не ездят.

Порядка 20% иностранных туристов прибыли из Беларуси, 11% – из Казахстана, 7% – из Германии, по 4% – из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно – из Эстонии и Азербайджана. Также у нас побывали гости из Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда, Испании и других государств.

Специально для скептиков, которые не верят цифрам и утверждают, что они взяты чуть ли не с потолка, поясняю: все статистические данные о количестве отдыхающих внимательно изучаются, анализируются и сопоставляются, в том числе с информацией о налоговых поступлениях в бюджет республики.

Понятно, что есть еще и теневой сектор, который не попадает в статистику. Но в целом приведенные выше цифры дают объективную картину, которая позволяет судить об изменениях в динамике турпотока и выстраивать работу отрасли с учетом этих изменений.

Одним из главных направлений стратегии развития санаторно-курортного комплекса Крыма является модернизация курортной инфраструктуры в регионах. Сейчас мы обсуждаем на федеральном уровне возможность привлечения для этих целей дешевых и долгосрочных банковских кредитов. Мы должны выгодно, не в ущерб экологии и в интересах всех крымчан, продавать туристические возможности нашего полуострова.

В мире есть много стран и регионов, которые живут и развиваются за счет доходов от туризма, правильно используя свой потенциал в этой сфере. Туристов привлекает развитая инфраструктура, высокий уровень сервиса и приемлемые цены. Это то, к чему мы стремимся», – отметил крымский лидер. 

Источник: Портал Информер

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