Кортеж Зеленского попал в ДТП

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей. Об этом сообщила Страна.ua со ссылкой на источники в управлении госохраны Украины.
Как пишет портал, по предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что легковые автомобили обогнали колонну автобусов с детьми, которые возвращались с курортов.
Кортеж направлялся в Киев, при этом самого Зеленского в нем не было, он улетел на самолете. По предварительным данным, пассажиры автобусов не пострадали.
В сообщении Управления госохраны в Facebook уточняется, что в ДТП участвовали микроавтобус Volkswagen Transporter с личным составом сотрудников охраны высших должностных лиц и два автомобиля, ехавших в попутном направлении.
Отмечается, что жертв нет, на месте происшествия работают правоохранители.
Источник: Портал Информер
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