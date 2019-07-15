Кортеж Зеленского попал в ДТП

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей. Об этом сообщила Страна.ua со ссылкой на источники в управлении госохраны Украины.

Как пишет портал, по предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что легковые автомобили обогнали колонну автобусов с детьми, которые возвращались с курортов.

Кортеж направлялся в Киев, при этом самого Зеленского в нем не было, он улетел на самолете. По предварительным данным, пассажиры автобусов не пострадали.

В сообщении Управления госохраны в Facebook уточняется, что в ДТП участвовали микроавтобус Volkswagen Transporter с личным составом сотрудников охраны высших должностных лиц и два автомобиля, ехавших в попутном направлении.

Отмечается, что жертв нет, на месте происшествия работают правоохранители.