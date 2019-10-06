Кортеж Зеленского поразил украинцев (ВИДЕО)

6 октября 2019     10
Кортеж Зеленского поразил украинцев (ВИДЕО)

Видео кортежа президента Украины вызвало целый резонанс. Это начали обсуждать в социальных сетях.

Напомним, что в Житомире состоялась встреча с президентом Беларуси. Возможно, таким образом, глава украинского государства хотел “шикануть” перед соседним коллегой и показать свой статус.
Видео заезда делегаций в город засняли местные жители и опубликовали в сети. Картинка впечатлила украинцев. Никто не может понять, чего побоялся Зеленский в Житомире и чем обусловлено такое количество охраныНа время приезда Зеленского в городе полностью перекрыли движение транспорта по ряду улиц.


Кстати, расходы на заграничные визиты Зеленского с момента вступления на пост президента составляют 300,4 тыс. гривен, 3,6 тыс. евро и 46,8 тыс. долларов.

На рабочие поездки по Украине было выделено 26,4 тыс. гривен. На авиаперевозки делегаций во главе с президентом Зеленским за границу было потрачено 6,49 млн. гривен, по Украине – 1,738 млн. гривен.
Стоит подчеркнуть, что за время своего президентства Владимир Зеленский совершил 6 поездок за границу и 20 по территории Украины.


Воскресенье, 6 октября 2019 г. 2261

Источник: Портал Информер

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