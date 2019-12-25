Кот Мостик лично встречал первый поезд в Крым (ВИДЕО)

В ночь на 25 декабря первый пассажирский поезд Санкт-Петербург – Севастополь проехал по Крымскому мосту.

Встретил его талисман переправы – кот Мостик.

На видео заметно, как по мосту движется состав. За происходящим с безопасного расстояния наблюдает рыжий кот.

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«Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично», – указывается в подписи видео.

Мостик является ровесником и символом Крымского моста. Котенка подбросили строителям, когда они только приехали на берег Керченского пролива. Работники приютили и выходили малыша.

После того как Мостик вырос, он остался жить на переправе и стал талисманом Крымского моста.







Среда, 25 декабря 2019 г. 1715

Источник: Портал Информер