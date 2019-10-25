Кредитные истории российских военнослужащих засекретят

25 октября 2019     24
Кредитные истории российских военнослужащих засекретят

Отдельное бюро кредитных историй (БКИ) будет создано для военных и силовиков. Такая необходимость возникла из-за опасений за сохранность персональных данных. Об этом сообщает «Известия».

«В трех крупнейших бюро, услугами которых пользуются большинство банков, есть американские акционеры. Новая структура будет полностью принадлежать российским собственникам и станет частью создаваемой экосистемы Промсвязьбанка», – сообщает издание.

Сейчас банки сами выбирают с какими БКИ сотрудничать. По данным из открытых источников, долями в трех крупнейших бюро кредитных историй владеют компании из американской «большой тройки»: Equifax Inc. — 50% в российской дочке «Эквифакс Кредит Сервисиз», Experian принадлежит 25% в «Объединенном кредитном бюро», TransUnion — 3,49% в НБКИ.

Напомним, что ранее Минобороны подготовило новое Положение об обработке персональных данных в Вооруженных силах.

В нем устанавливаются особые правила доступа к информации о военнослужащих, что потенциально может ограничить возможность для них взять кредит.



Пятница, 25 октября 2019 г. 1687

Источник: Портал Информер

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