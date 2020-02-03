Кремль ответил на заявление Эрдогана об «аннексии» Крыма

В Кремле категорически не согласны с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма Россией и по ситуации с крымскими татарами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», — сказал он.Песков напомнил, что Эрдоган имеет действующее приглашение от российского коллеги посетить полуостров, чтобы увидеть все своими глазами.

Ранее президент Турции заявил, что в ходе визита в Киев первым делом будет обсуждать положение крымских татар на полуострове, «аннексию» которого Россией Анкара считает незаконной.

«Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаём незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением», — заявил Эрдоган журналистам в Стамбуле перед вылетом на Украину.

В ходе визита Эрдогана в Киев предполагается заключить соглашение о предоставлении Турцией военной помощи Украине в размере 50 миллионов долларов.







Понедельник, 3 февраля 2020 г. 81

Источник: Портал Информер