Кремль придумал новый KPI для губернаторов

Российских губернаторов обязали лично контролировать алкоголизм жителей своих регионов. Об этом сообщает портал Делта.ру.

Как именно российские губернаторы будут справляться с задачей – доподлинно неизвестно, но есть несколько вариантов развития событий.

На вооружение можно взять московский опыт. В столице в местах массового скопления выпивающих граждан регулярно дежурят «отряды трезвости».

Они представляют из себя группы молодых людей, иногда даже школьного возраста, которые регулярно наблюдают за обстановкой в московских парках.

В случае обнаружения пьющей компании, группы молодых людей подходят и для начала вежливо просят убрать спиртное, напоминая, что распитие в общественных местах является нарушением закона.

Если отряд сталкивается с негативной реакцией и отказом, молодые люди не стесняются в методах борьбы.

Бутылки вырываются из руки и выкидываются в мусорное ведро, а особо буйных юные борцы за здоровый образ жизни наказывают тумаками.

Почему российским губернаторам не наладить взаимодействие с молодыми и инициативными ЗОЖниками, коих, ввиду моды последних лет, довольно немало в российских школах и вузах? Молодежь при деле, власть исполняет свою социальную функцию, все счастливы.

Не самому же условному Олегу Кожемяко или Сергею Фургалу бегать по спальным районам, отнимая бутылки у местных забулдыг?

Если обратиться к историческим методам борьбы с пьянством в России, то сухой закон был самым эффективным решением.

Когда в конце эпохи Советского Союза Горбачев ввел сухой закон, продолжительность жизни увеличилась на 2,5 года. За 7 лет с 1985 по 1992 умерло на 919 900 мужчин и 463 600 женщин меньше, чем прогнозировали статистики, исходя из данных прошлых лет.

К слову, недавно глава Чечни Рамзан Кадыров выступал с инициативой разрешить регионам самостоятельно принимать решение о введении сухого закона на территории отдельно взятого субъекта. Пока что эта инициатива не прошла.

Но российские чиновники не унывают и видят 4 варианта развития событий: с 20.00 до 9.00, с 21.00 до 9.00, с 20.00 до 10.00 и сохранить существующий порядок.

Поможет ли это в борьбе с алкоголизмом или просто приведет к всплеску самогоноварения и наркомании? Понаблюдаем!

Источник: Портал Информер