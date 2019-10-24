Кремль придумал новый KPI для губернаторов

24 октября 2019     24
Кремль придумал новый KPI для губернаторов

Российских губернаторов обязали лично контролировать алкоголизм жителей своих регионов. Об этом сообщает портал Делта.ру.

Как именно российские губернаторы будут справляться с задачей – доподлинно неизвестно, но есть несколько вариантов развития событий.

На вооружение можно взять московский опыт. В столице в местах массового скопления выпивающих граждан регулярно дежурят «отряды трезвости».

Они представляют из себя группы молодых людей, иногда даже школьного возраста, которые регулярно наблюдают за обстановкой в московских парках.

В случае обнаружения пьющей компании, группы молодых людей подходят и для начала вежливо просят убрать спиртное, напоминая, что распитие в общественных местах является нарушением закона.

Если отряд сталкивается с негативной реакцией и отказом, молодые люди не стесняются в методах борьбы.

Бутылки вырываются из руки и выкидываются в мусорное ведро, а особо буйных юные борцы за здоровый образ жизни наказывают тумаками.

Почему российским губернаторам не наладить взаимодействие с молодыми и инициативными ЗОЖниками, коих, ввиду моды последних лет, довольно немало в российских школах и вузах? Молодежь при деле, власть исполняет свою социальную функцию, все счастливы.

Не самому же условному Олегу Кожемяко или Сергею Фургалу бегать по спальным районам, отнимая бутылки у местных забулдыг?

Если обратиться к историческим методам борьбы с пьянством в России, то сухой закон был самым эффективным решением.

Когда в конце эпохи Советского Союза Горбачев ввел сухой закон, продолжительность жизни увеличилась на 2,5 года. За 7 лет с 1985 по 1992 умерло на 919 900 мужчин и 463 600 женщин меньше, чем прогнозировали статистики, исходя из данных прошлых лет.

К слову, недавно глава Чечни Рамзан Кадыров выступал с инициативой разрешить регионам самостоятельно принимать решение о введении сухого закона на территории отдельно взятого субъекта. Пока что эта инициатива не прошла.

Но российские чиновники не унывают и видят 4 варианта развития событий: с 20.00 до 9.00, с 21.00 до 9.00, с 20.00 до 10.00 и сохранить существующий порядок.

Поможет ли это в борьбе с алкоголизмом или просто приведет к всплеску самогоноварения и наркомании? Понаблюдаем! 

Источник: Портал Информер

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