Криминальные Деды Морозы

Бывают ли криминальные Деды Морозы. Оказывается, что да. В этом материале “ИНФОРМЕР” расскажет о бородатых преступниках и шутниках.

Выпускник театрального училища Евгений Кривошеев, его супруга Оксана Варенец и их сообщники

В 1978 году в Москве выпускник театрального училища Евгений Кривошеев, его супруга Оксана Варенец приходили к жертвам в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, внимательно слушали, как дети читают стихи, затем садились с хозяевами пить чай. В нужный момент добрый старик доставал бутылку коньяка, в который было добавлено снотворное.

Родители засыпали, а малышам предлагали сыграть в прятки. Позже из квартиры выносилось всё ценное.

Первый сбой в хитрой схеме Кривошеева и Ко произошел у партийца — товарища, который Деда Мороза не вызывал и заподозрил что-то неладное. Ему угрожали обрезом, но хозяин квартиры запомнил количество преступников и то, что на руке вожака были татуировки в виде перстней.Следователи быстро выявили группировку, так как дети пострадавших ходили в один детский садик. В дошкольном учреждении было сделано фото новогоднего утренника с Дедом Морозом, у которого были аналогичные татуировки. Выяснилось, что бородатый преступник – это супруг воспитательницы, уволенной за кражу.По указанному в саду адресу супруги уже не проживали. Позже они действовали по другому сценарию. К одинокому врачу якобы по ошибке пришла такая же одинокая Снегурочка, беседовала с хозяином, угощала коньяком, а когда тот засыпал, подключила помощников. Но преступников спугнули соседи.

Через несколько дней Кривошеев вручил мальчику игрушечную железную дорогу, родители которого тут же сообщили о щедром подарке в отдел внутренних дел. Полицейские прочесали весь микрорайон, а в одной из квартир задержали Оксану Варенец. Позже её супруг явился с повинной.

Дерзкие ограбления

В 2010 году в Новосибирске вооружённый бандит в костюме Деда Мороза забрал у двух кассиров в магазине стройматериалов 5,5 миллиона рублей. Женщины стал орать и вызвали полицию. Преступник, убегая, потерял по дороге около 800 тысяч рублей. Мужчина был задержан, маршрут которого подсказали полицейским прохожие.

Через год в Новосибирске целая банда Дедов Морозов совершила дерзкое нападение на ломбард. Они произвели четыре выстрела из ружья, уложили хозяина на пол и начали сгребать в мешок для подарков оставленные в залог золотые украшения. Добыча – около 5 миллионов рублей.

Но из-за красных шуб, ярких шапок и седых бород полицейские не смогли задержать преступников.

От уголовников достается и настоящим Дедам Морозам. В Тольятти у сказочного персонажа хулиганки отобрали мешок с подарками и избили новогоднего волшебника. В Орске у Деда Мороза похитили сани, а в одном из уральских городов — оленя.

Деды Морозы-похитители

Изрядно выпивший мужчина из Каменска-Уральского выдернул искусственную ель из установленного на центральной площади города праздничного ограждения. Во время задержания он промолвил, что хотел всего лишь посмотреть, искусственное это дерево или настоящее. Позже Дед Мороз заплатил штраф и был отпущен на свободу.Но на следующий день история повторилась — опять с елочкой и в подпитии. На этот раз он честно признался полицейским, что хотел сделать настоящий новогодний подарок жене и детям.В городе Кола (Мурманская область) мужчина захотел сделать оригинальный подарок теще. Находясь под градусом, он утащил из местного парка имитацию чучела лося в натуральную величину. Полиция задержала его по дороге домой, но рогов у лося в этот момент уже не было.73-летний житель Калининградской области украл на стройке биотуалет и подарил его своим близким, праздновавшим Новый год на даче. Именно там полиция и обнаружила кабинку за

В Нижнем Тагиле полицейские заметили Дед Мороза, который вылезал из машины и держал в руках открытую бутылку с шампанским. Увидев сотрудников ОВД, мужчина нырнул обратно в машину и уехал. Преследование оказалось безрезультатным, но удалось зафиксировать номер автомобиля. После смены полицейские по номеру машины нашли и адрес нарушителя.

Стражи порядка выяснили, что им оказался их коллега, который в свободное от работы время подрабатывал на новогодних корпоративах, чтобы заработать деньги для поездки на Канары со своей любовницей.В другом городе в прокуратуру поступило сообщение от мужчины, который зашёл к соседу 1 января в гости и увидел у него крупную сумму денег и драгоценности. Выяснилось, что награбленное было привезено гостившими у хозяина квартиры родственниками. Зато у него обнаружили незарегистрированное охотничье ружье, за которое он и был арестован.

На одной из железных дорог в пригородной электричке гоп-стопщиками был ограблен сильно подвыпивший артист, подрабатывавший на новогодних утренниках Дедом Морозом. Название станции, на которой вышли преступники, он не запомнил, но обратил внимание на надписи:Вскоре все налетчики были задержаны.

В одном из российских городов хозяева одной из квартир запускали на улице петарды, а соседи, увидев открытую дверь, проникли в квартиру и унесли с собою елку, гирлянды и новогодний стол со всеми лакомствами. Хозяева вызвали наряд полиции. Когда правоохранители приступили к опросу свидетелей, злоумышленники во всем признались, вернули похищенное потерпевшим и угостили стражей порядка. После все отмечали Новый год за одним столом.

Вот и другой случай.

— Здравствуйте, дежурите?

— Дежурим, а что у вас случилось?

— Ничего, просто пьем.

Звонивший не представлялся и бросал трубку. Неизвестный звонил с аналогичным вопросом еще два или три раза.

Правоохранители определили номер телефона.

— Здравствуйте, спите?

— Да, сплю.

— А мы дежурим.

Позже злоумышленник пришел с повинной и с выпивкой. Его, конечно, простили.







Понедельник, 6 января 2020 г. 1454

Источник: Портал Информер