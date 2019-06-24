Источник: Портал Информер
Источник: Портал Информер
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Медведев пригласил французского премьера в Россию
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время визита во Францию пригласил французского премьера Эдуарда Филиппа посетить Россию. РИА Новости «Приглашаю с …
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Кровавая резня в Башкирии (ВИДЕО)
Источник: Портал Информер
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Украина продолжает угрожать безопасности Крыма
Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявил о сохранении угрозы безопасности со стороны Украины на приграничных участках в Крыму …
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В Севастополе началась вакцинация животных от бешенства
В минувшие выходные в Севастополе стартовала ежегодная бесплатная вакцинация собак и кошек. Государственная ветеринарная служба организовала четыре точки в районе …
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Создать парк на месте античной усадьбы помогает джаз
Жители улицы Шевченко и Столетовского проспекта стали участниками музыкального вечера под окнами своих домов. Концерт под названием “Джаз на античной …