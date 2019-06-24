Кровавая резня в Башкирии (ВИДЕО)

Медведев пригласил французского премьера в Россию Российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время визита во Францию пригласил французского премьера Эдуарда Филиппа посетить Россию. РИА Новости «Приглашаю с …



Украина продолжает угрожать безопасности Крыма Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявил о сохранении угрозы безопасности со стороны Украины на приграничных участках в Крыму …



В Севастополе началась вакцинация животных от бешенства В минувшие выходные в Севастополе стартовала ежегодная бесплатная вакцинация собак и кошек. Государственная ветеринарная служба организовала четыре точки в районе …

