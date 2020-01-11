Кровь на снегу, кровь на асфальте

9 января 1905 года в Санкт-Петербурге было расстреляно якобы мирное шествие рабочих. Они шли к царю, чтобы вручить ему петицию с требованиями, составленными за них посторонними людьми и вступить – по возможности!.. – в полемическую беседу с императором с детальным разъяснением сути своих требований. Так планировалось «за рабочих».

Но события стали развиваться совершенно по иному и очень драматическому пути.

Так как этот день тогда пришёлся на воскресенье, то события 9 января 1905 года вошли в отечественную историография, как «кровавое воскресенье».

В советской, то есть коммунистической историографии, где НИКАКИХ иных красок, кроме чёрной для России до 1917 года, то есть до так называемой октябрьской «пролетарской революции», не было и нет, эти события «кровавого воскресенью» трактовались как начало «краха царизма в России», «спусковым крючком революции 1905-1907 годов» и прочим набором трескучих формулировок из богатейшего арсенала коммунистической лукавой пропаганды.

Материалов по ФАКТИЧЕСКОЙ стороне развития событий того драматического дня в столице Российской Империи в свободном доступе сейчас присутствует достаточное количество. Каждый в состоянии – при желании, конечно – ознакомиться с тем, что предшествовало самому «кровавому шествию» и что происходило непосредственно в тот день на улицах и площадях Санкт-Петербурга.

Как и поразмышлять над тем, был ли номинальный руководитель шествия священник Гапон штатным сотрудником силовых структур российской Империи – или не был.

Был ли он провокатором от профессиональных революционеров или просто блаженным на всю голову романтиком в рясе. И почему вместо своей прямой обязанности спасать души людей вовлёк эти души в политическую мясорубку, максимально далёкую от Бога, но чудовищно близкую к бесу.

Поп Гапон

Поразмышлять и над тем, как порой выгодно, прикрываясь именем народа и жизнями людей, решать свои политические, экономические и просто шкурные задачи в борьбе за власть.

Лживая коммунистическая историография, построенная на тотальном обмане о России «до октября 1917 года», на все 100% использовала «кровавое воскресенье» для максимального шельмования принципа монархической организации власти в России.

Но как точно подметил один умный человек: «ИМПЕРИЯ – единственная органичная форма государственного устройства России. Смирение перед очевидным, мужество перед неизбежным, жертвенность перед необходимым. Истинную ИМПЕРИЮ может создать только вооружённый, решительный и ответственный народ».

Ведь что особо любопытно и о чём НЕ говорили советские историки даже в рамках модной в СССР теории «спирального развития» общества «от прежней формы к ней же, но при её более высшем наполнении» – так это они не говорили про то, что история в России «провернулась» усилиями коммунистов по уже имевшему быть в своё время сценарию.

Как утверждал Екклесиаст, человеке умный и начитанный: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем…».

«Смутное время» на Руси в 1598-1613 гг., характерное борьбой за Русский Престол различных на него претендентов, типы Годуновых, Шуйского, Болотникова, семибоярщины и прочих лжедмитриев, и закончившееся воцарением династии Романовых, словно под копирку повторилось ВТОРЫМ смутным временем в России драчкой между собой на полное уничтожение и за ЕДИНОНАЧАЛИЕ над страной между большевиками, меньшевиками, эсерами, Троцким, Лениным. Сталиным и прочими кадетами с 1917 по 1929 год.

В 1929 году Сталин становится АБСОЛЮТНЫМ МОНАРХОМ в СССР до 1953 года, года своей смерти и фактической КОНЧИНЫ монархизма в России.

Крайним на сегодняшний день царём на Руси был не Николай Александрович II Романов.

Впрочем, если уж совсем точно, то и не его родной брат Великий Князь Михаил Александрович «без номера», в пользу которого отрёкся Николай II, а крайним царём на Руси на сей временной момент был Иосиф Виссарионович I Сталин.

Правда, он не оставил после себя ни приемника, ни династию.

И скорее не потому, что не хотел этого, а по причине того, что ему не дали этого сделать УБИВ.

В «монархии Сталина» православие подменила псевдо вера сначала в «мировую революцию», а затем в завиральную теорию построения социализма-коммунизма в отдельно взятой стране.

Дворян заменили «рядовые» коммунисты», чья задача была предельно проста и однозначна, как и для служивых дворян – охранять трон от любых на него посягательств. Только трон не царский, а в виде кресла генерального секретаря центрального комитета коммунистической партии Советского Союза.

И блюсти в своём праве «голубых кровей» аристократию – партийную номенклатуру из различных «перво-вторых» секретарей горкомов, обкомов и прочих «республиканских цэка».

Коммунисты не изобрели ничего нового.

Они просто наполнили АПРОБИРОВАННУЮ для власти в России форму монархизма удобной для себя начинкой. Но не смогли напитать её РЕАЛЬНЫМ, а не утопическим смыслом.

Вера в утопию – это форма сумасшествия.

СССР всё время своего существования представлял собой пародию на настоящую монархию, и с точки зрения простой человечности представлял собой коллективный сумасшедший дом, где, например, за совершенно идеологически нейтральную музыку, например, группы «Битлс» или жвачку и джинсы, проданные «из-под полы», могли обвинить в антисоветизме и сломать человеку судьбу и жизнь по формуле: «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину предаст!».

В том числе и по причине ТАКОГО коллективного идеологического умопомрачения советских граждан «красная монархия» уже в стадии агонии и разложения просуществовала после 1953 года ещё до 1991 года всего 38 лет.

Сегодня современная Россия живёт в тисках совершенно ПРОТИВОПОКАЗАННОЙ для неё демократии и именно это, а не происки наших «зарубежных партнёров», является наиболее тревожным для её граждан. Современная Россия территориально, бесспорно, Империя. Но у современного российского народа нет внутри своих сердец имперского духа.

Потому что, как сказал другой умный человек: «История в глазах власти – это не более чем инструмент идеологической работы, позволяющий сформировать у народа нужные власти взгляды на самих себя, на своих предков и в нужном ключе оценить реальность».

Но это уже тема иной беседы «за жизнь» в России.

Поэтому вернёмся в Санкт-Петербург 9 января 1905 года.

То, что шествие «мирных рабочих» закончится кровопролитием, было более чем очевидно.

Во-первых, Царя на тот момент в городе НЕ БЫЛО.

Он с 8 января находился в Царском селе и, при всём желании толпы, для неё не было собеседника. То есть шествие «с требование» поговорить с царём было бессмысленно – говорить не с кем. Знали ли организаторы шествия, что царя нет в столице? Знали. Но людей всё равно подставили и повели «к царю».

Во-вторых, нет ДОКУМЕНТАЛЬНО подтвержденной информации, что царь Николай II лично отдал приказ стрелять по толпе. Это – не его уровень. Поддержание порядка на местах, в том числе и в столице, целиком и полностью ложиться на плечи на то специально властью уполномоченных людей. Например, градоначальника, начальника полиции, старшего военного начальника в городе…

В частности Великий Князь Владимир Александрович, дядя царя, был в тот момент командующим гвардией и «столичным» военным округом.

Именно он, а не царь, отдал приказ применить оружие в случае неповиновения требованиям власти.

В-третьих, ЗАРАНЕЕ в городе были расклеены приказы, категорически запрещающие любые шествие и вообще всякие массовые сборища, и в жёсткой форме предупреждавшие, что войска применят оружие в случае неисполнения и неповиновения приказу.

Именно войска, потому что количество участников ПРОТИВОЗАКОННОЙ манифестации были приблизительно оценено также заранее, и стало понятно, что силы одной полиции ничем не смогут толпе противостоять. Если толпа всё-таки двинется к Зимнему дворцу.

Не было тогда ОМОНа или СОБРа, но была армия.

Руководители шествия реально знали и понимали, НА ЧТО они ведут ничего не подозревавших людей, делая их в глазах власти бунтовщиками.

А ЛЮБАЯ власть в России с бунтовщика не церемонится.

Руководители же сей «мирной манифестации» особо цинично науськали принять участие в ней и женщин с детьми, фактически прячась за их спинами и прикрывая ими свои преступные замыслы.

В-четвёртых, там, где толпа подчинялась требованием властей прекратить движение, остановиться и расходиться войска не стреляли.

А толпы двигались к Зимнему дворцу с 8 направлений.

Войска стреляли там, где взвинченная до истеризма толпа, ничего уже не соображая, просто пёрла на солдатские цепи, готовая их растоптать и не слушая никаких предупреждений и увещеваний.

Стреляли солдаты и там, где по ним был открыт пистолетный огонь, предположительно, эсерами-провокаторами.

Так что зачинщиками стрельбы была не власть, а провокаторы-революционеры и не желавшая подчиняться требованиям власти обезумевшая толпа, от которой солдаты были ВЫНУЖДЕНЫ защищать уже свои жизни, а не жизнь царя, силой своего оружия.

Что интересно, так это и то, что те хоругви и иконы, с которыми «народ-богоносец» шёл на «беседу с царём» были НАСИЛЬСТВЕННО взяты в православных храмах. То есть – если быть точными – было совершенно уголовное преступление под названием кража.

Впрочем, любая революция это всегда разбой, кража и воровство.

Революция тогда «красива» и «желанна», когда на пьяной вечеринке можно позволить себе скандировать глупые лозунги и призывать людей на русский бунт – бессмысленный и беспощадный – но не тогда, когда по тебе угарному ведут огонь на поражение весьма и весьма серьёзно настроенные ребята. Тем более, когда ты ещё и угрожаешь им физической расправой.

В-пятых – солдаты, то есть вооружённая на тот момент часть российского народа, стреляли не в весь народ, как об этом потом спекулятивно кричали коммунисты, а по бунтовщикам.

Что для солдат было совершенно очевидно, так как бунтовщики шли «насильно вытаскивать» царя на непредсказуемую по своему финалу беседу, а в русской армии присягали – если кто не знает – не обезличенному народу, и ЛИЧНО Императору.

И звучала присяга так: «Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед Святым Его Евангелием в том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству Самодержцу Всероссийскому и Его Императорского Величества Всероссийского Престола Наследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови и все к Высокому Его Императорского Величества Самодержавству силе и власти принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности исполнять.

Его Императорского Величества государства и земель Его врагов телом и кровью, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление и во всем стараться споспешествовать, что к Его Императорского Величества службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может.

Об ущербе же Его Императорского Величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать потщуся и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, а предпоставленным надо мною начальником во всем, что к пользе и службе государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание и все по совести своей исправлять и для своей корысти, свойства и дружбы и вражды против службы и присяги не поступать, от команды и знамени, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать буду и во всем так себя вести и поступать как честному, верному, послушному, храброму и расторопному офицеру (солдату), надлежит. В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий.

В заключение сей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь».

В петиции, с которой поп Гапон вёл народ «на беседу» с царём были, например, такие «требовательные» пункты: «Свобода и неприкосновенность личности, свобода слова, печати, свобода собраний, свобода совести в деле религии…».

Или: «Равенство пред законом всех без исключения».

И ещё: «Нормальная заработная плата».

Были ли эти пункты разрешены положительно именно для рабочих, после того как, свергнув «кровавого царя» во благо пролетариев, к власти в России пришли коммунисты, то есть «красные монархисты»?

Конечно же, нет.

Ни один их этих пунктов выполнен не был.

Свобода, например, в вопросах религии в СССР носила исключительно специфический характер.

Выражавшийся в том, что советская власть была абсолютно свободна в выборе методов насильственного удушения религиозных чувств граждан любыми средствами и способами.

Без ограничения оных.

Так в Севастополе, например, в 70-е годы был действующим всего один православный храм, находившийся на кладбище по улице Пожарова. Церковь «Всех Святых».

Во времена, например, празднования Пасхи кладбище оцеплялось ПО ВСЕМУ периметру милицией и комсомольскими дружинниками.

Задача перед которыми ставилась одна единственная – пресечь возможность попасть на религиозную службу советских граждан, особенно молодёжи.

И вылавливать тех, кто будет пытаться проникнуть на территорию кладбища и в церковь на службу через забор, или дырки в заборе или ещё как.

Выловив – принять меры к задержанию, оформлению и последующей разборкой над «отщепенцем» или «отщепенкой» в вузе или в школе на партийных или комсомольских собраниях. Проще говоря – на судилищных расправах!

Круче всех «лютовали» именно комсомольские дружинники.

На бабушек и пожилых женщин с узелками в руках, проходивших через центральный вход на кладбище в церковь, милиция и дружинники взирали с презрением, как на врагов народа.

Дежурные группы дружинников и милиции патрулировали территорию самого кладбища и контролировали вход в храм.

Такая вот была в «красной монархии» свобода совести в деле религии…

Может быть, «красные монархисты» платили рабочим «нормальную» зарплату и создавали «нормальные» условия труда?

Нет, не платили и не создавали.

Иначе за что тогда были расстреляны рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода?

Требования рабочих Новочеркасска

Рабочие вышли на улицы и площади, ТРЕБУЯ повышения зарплаты и улучшения условий труда. К ним присоединились рабочие других предприятий города. Всего более 5 000 человек.

Но на вопрос от рабочих электровозного завода, адресованный ими 1 июня 1962 года к руководству завода: «На что нам жить дальше?» в ответ они получили шуточное высказывание директора: «Нет денег на пирожки с мясом – ешьте с ливером».

В ЦК КПСС ушло донесение: «Совершенно секретно. Экз. № 1 ЦК КПСС …Движение по железной дороге 2 июня было прекращено. Под влиянием подстрекателей и провокаторов толпа, достав красные знамёна и портрет Ленина, в сопровождении детей и женщин направилась в город».

Демонстрация в Новочеркасске 2 июня 1962 года

Н.С.Хрущёв, «начальник» на тот момент тогда этого самого ЦК КПСС, отдал ЛИЧНОЕ распоряжение: «…подавить восстание всеми возможными способами…».

Перед этим в ночь с 1 на 2 число в город Новочеркасск вошли танки и вооружённые солдаты с боевыми патронами в магазинах автоматов.

Итог расправы над рабочими (по официальной версии):

24 человека были убиты сразу не месте.

40 человек было ранено.

7 арестованных были расстреляны позже по приговору советского суда.

105 арестованных получили разные сроки тюремного заключения.

Однако площадь от крови смывали пожарными брандспойтами несколько часов. Что косвенно подтверждает вероятность того, что жертв было значительно больше. Да и хоронили погибших советских рабочих как скот – без гробов, втихаря в безымянных местах. А с родственников брали «суровые подписки» о неразглашении!

По сути произошедшего в Новочеркасске 2 июня 1962 года разница с 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге состояла в том, что в 1905 году царская власть «стреляла» в бунтовщиков, а в 1962 советская власть стреляла в советских мирных граждан.

Разнились только масштабы трагедии. Хотя и по сей день о количестве погибших 9 января точных цифр нет.

По одни источникам погибло 150 человек. По другим – 4 тысячи. Правительство сообщило о 130 убитых и 299 раненых.

В апреле 1906 года поп Гапон был обнаружен мёртвым на даче, которую арендовал эсер Пётр Рутенберг.

10 января 1905 года царём были отправлены в отставку градоначальник Фуллон и министра внутренних дел Святополк-Мирский.

И уже 20 января 1905 года царь Николай II принял(!) делегацию(!) рабочих(!) и выразил сожаление о случившемся. Но подчеркнул, что ходить к нему «в гости мятежной толпой» – является преступлением.

А что же коммунисты?

А ничего.

Никто из тех, кто отдавал приказ расстреливать и расстреливал рабочих в СУББОТУ 2 июня 1962 года – не пострадал.

Да и «цк кпсс» и лично «царь Никита» не сочли для себя необходимым встретиться с рабочими Новочеркасска, как это сделал Царь Николай II в Санкт-Петербурге.

Всю информацию по происшедшему в Новочеркасске – засекретили…

Уволили «стрелочников». Типа директора завода Курочкина или первого секретаря городского комитета коммунистической партии и т.п. И скорее всего – уволили с повышением.

Воинская присяга в СССР приносилась не персонально Генеральному Секретарю ЦК КПСС, не самой коммунистической партии, не мировой революции, не международному интернационалу, а народу и советской Родине и звучала она так: «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников.

Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству.

Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защиту моей Родины – Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Вооруженных Сил, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.

Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся».

Советские солдаты по команде коммунистов расстреляли в Новочеркасске часть того «своего Народа», который клялись защищать.

Советские командиры, в большинстве своём коммунисты, отдавшие приказ своим подчинённым стрелять в советских граждан, нарушили воинскую присягу и совершили преступление.

Советские солдаты и офицеры в Новочеркасске «не пощадили чужие жизни и чужую кровь», сохранив свои, но добились ли они массовым убийством невинных рабочих и членов их семей «полной победы над врагом»?

Так называемая «рабочая» власть расстреляла потом и «зачинщиков беспорядков», боровшихся за интересы рабочих.

Советские люди просили у советской власти хлеба на свои честно заработанные деньги, – а получили пули.

Так что когда коммунисты в очередной раз начнут спекулировать событиями 9 января 1905 года и «кровавым царским режимом», – а они обязательно начнут это делать!.. – то им необходимо напомнить, что кровь рабочих проливали и сами коммунисты с куда большим цинизмом, чем это делали «царские сатрапы».

Источник: Портал Информер