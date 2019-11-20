Круговорот сургутского чиновника в Севастополе

Как стало известно редакции «ИНФОРМЕРа», 18 ноября Андрей Анохин назначен заместителем директора департамента городского хозяйства.

Напомним нашим читателям, что сей персонаж прибыл в октябре 2016 года в Севастополь из Сургута, где занимал должность начальника управления по природопользованию и экологии.

В официальном заявлении по поводу Анохина указано, что свою должность он покинул по собственному желанию. Но злые языки связывают трансфер сургутского чиновника с вероятными уголовными перспективами. Пока речь идет якобы об одном уголовном деле, связанном с реконструкцией муниципального полигона ТБО.

Еще в 2011 году Сургут потряс публичный скандал из-за конфликта интересов вокруг полигона твердых бытовых отходов.

Очевидцы событий рассказывали, что у подрядчика горадминистрации – ООО «Технология и сервис» – полигон забирали люди в камуфляже, а договор с фирмой мэрия расторгла в одностороннем порядке. По распоряжению экс-зама губернатора ХМАО Сергея Полукеева, который в то время возглавлял городской департамент имущественных и земельных отношений, вся техника должна быть возвращена муниципальному предприятию «Управление лесопаркового хозяйства».

«Анохин принимал непосредственное участие во всех этих событиях. «Технологию и сервис» отстранили от дел, а к проектам полигона ТБО были подключены «свои», как представляется, участники», – добавил собеседник «Правды УрФО», имевший собственный бизнес-интерес.

Череда скандалов и дальше сотрясала администрацию Сургута. В итоге, после проверки прокуратуры, Анохин внезапно решил покинуть свою должность и перебраться на юг.

Но Севастополь Анохин выбрал не просто так. В нашем достославном городе уже обосновался его приятель по Сургуту – Владимир Базаров.

Как утверждал сам Базаров: «Ознакомившись с ситуацией на месте, я понял, что Андрей Анохин будет полезен в деле благоустройства Севастополя».

Видимо, по протекции своего приятеля, Анохин получил хорошую и хлебную должность – начальника ГУПа «Парки и скверы» Севастополя.

О том, что происходило на предприятии за годы начальствования Анохина, мы писать не будем, ибо предоставляем возможность разбираться в этом правоохранительным органам. Скажем только, что Севастополь сотрясала череда скандалов, связанных с нелепыми и дорогими закупками посадочного материала в виде цветов, кустарников и прочих зеленых насаждений.

И это неудивительно, ведь недаром Владимир Базаров назвал своего приятеля: «человеком, способным без дополнительных подталкиваний решать поставленные задачи, способным организовать деятельность коллектива, достаточно хорошо понимающим в благоустройстве и знающим, к чему надо стремиться».

Надо полагать, что нынешнее назначение Анохина лишь подтверждает тот факт, что в прошлом главный специалист по вопросам мусорных полигонов в Сургуте хорошо знает, к чему надо стремиться, а также как надо решать задачи, чтобы выходить сухим из воды.

Безусловно, можно порадоваться и за правительство Севастополя, которое получило столь ценный кадр. Ведь, как отметил не так давно вице-спикер Заксобрания Севастополя Василий Пархоменко, в правительство Севастополя поступает отборный «кадровый мусор с необъятных территорий России».

Почему бы, среди всего этого «мусора» не оказаться и такому бриллианту, как Андрей Анохин?

Источник: Портал Информер