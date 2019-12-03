Крупное ДТП в Воронежской области

3 декабря 2019     7
Крупное ДТП в Воронежской области

3 декабря в Богучарском районе Воронежской области перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Запорожья.

В результате аварии пострадали 17 граждан Украины.

«В 12:30 на 763-м км автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе 59-летний водитель междугороднего автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса», — сообщили УМВД по Воронежской области.

«Автобус Запорожье — Ростов. Количество пострадавших увеличилось до 17, из них трое тяжёлых, четверо в средней степени тяжести, 10 — в лёгкой», — рассказал журналистам представитель центра медицины катастроф.

В УМВД уточнили, что пострадавших пассажиров принимает ближайшая больница в городе Богучар.

Авария произошла на фоне непростых погодных условий. Экстренные службы региона уточняют, что всего в автобусе находилось 28 пассажиров, несовершеннолетних среди них не было. Не исключено, что пострадавшие украинцы направлялись в Россию на заработки.

В настоящий момент движение в южном направлении по автомобильной дороге М-4 «Дон», на которой произошла авария, затруднено. На месте продолжают работать представители экстренных служб.



Вторник, 3 декабря 2019 г. 91

Источник: Портал Информер

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