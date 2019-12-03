Крупное ДТП в Воронежской области

3 декабря в Богучарском районе Воронежской области перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Запорожья.
В результате аварии пострадали 17 граждан Украины.
«В 12:30 на 763-м км автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе 59-летний водитель междугороднего автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса», — сообщили УМВД по Воронежской области.
«Автобус Запорожье — Ростов. Количество пострадавших увеличилось до 17, из них трое тяжёлых, четверо в средней степени тяжести, 10 — в лёгкой», — рассказал журналистам представитель центра медицины катастроф.
В УМВД уточнили, что пострадавших пассажиров принимает ближайшая больница в городе Богучар.
Авария произошла на фоне непростых погодных условий. Экстренные службы региона уточняют, что всего в автобусе находилось 28 пассажиров, несовершеннолетних среди них не было. Не исключено, что пострадавшие украинцы направлялись в Россию на заработки.
В настоящий момент движение в южном направлении по автомобильной дороге М-4 «Дон», на которой произошла авария, затруднено. На месте продолжают работать представители экстренных служб.
Вторник, 3 декабря 2019 г. 91
Источник: Портал Информер