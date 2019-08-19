Крупное ДТП в Севастополе: мусоровоз повредил 15 авто и газовую трубу

19 августа 2019     21
Крупное ДТП в Севастополе: мусоровоз повредил 15 авто и газовую трубу

Неисправный мусоровоз спровоцировал массовое ДТП. УМВД в Севастополе уже начало проверку обстоятельств происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Водитель мусоровоза, у которого произошли технические неисправности с автомобилем, поехал вниз с горки и совершил столкновение с 15 автомобилями. По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, никто не пострадал», – отметили в пресс-службе Управления МВД по Севастополю.

Авария произошла на улице Шабалина. Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии и видео с места происшествия. Видно, что после столкновения с грузовиком «КамАЗ» семь из 15 автомобилей вынесло за пределы проезжей части.

Мусоровоз также повредил газовую трубу, которая находится за пределами проезжей части. Очевидцы сообщают, что авария спровоцировала сильный затор на дороге.

Пресс-служба МЧС РФ по Севастополю отметила, что в 15.15 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю от оперативного дежурного УМВД города Севастополя поступило сообщение о том, что на автодороге по улице Шабалина (район СТ «Ветеран») произошло 2 ДТП: с участием семи и восьми легковых автомобилей.

К месту происшествия незамедлительно были направлены 1, 2 отделение 6-й пожарно-спасательной части, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по г. Севастополю, 2 экипажа ДПС УГИБДД, 2 бригады скорой помощи Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сотрудники Специализированного отряда ГУ МЧС России по г. Севастополю и ЦГЗ г. Севастополя.

Всего к ликвидации последствий данных дорожно-транспортных происшествий было привлечено 44 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 16 человек и 5 единиц техники.


Понедельник, 19 августа 2019 г. 1643

Источник: Портал Информер

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