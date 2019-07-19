Крупный пожар в Севастополе (ФОТО)

В Севастополе на площади Ластовая, 3 произошёл крупный пожар. К его тушению от МЧС России привлекались 21 человек и 6 единиц техники.

Горели несколько сотен квадратных метров. В помещении обнаружено 3 автомобиля, из них 2 пострадали.

«По прибытии подразделения установлено пламенное горение гаража, предварительная площадь пожара составляла 400 квадратных метров. С целью исключения распространения пожара были запрошены дополнительные силы. Уточненная площадь пожара составляет 350 квадратных метров», — отметили в пресс-службе севастопольского управления МЧС.

Своевременное реагирование и слаженные действия пожарных предотвратили увеличение площади и распространения пожара.

Спасатели эвакуировали с места пожара материальные ценности.