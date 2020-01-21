Крупяные изделия в бюджетных учреждениях Севастополя не соответствуют нормам безопасности

Департамент сельского хозяйства находит нарушения по итогам каждой третьей проверки безопасности круп, используемых для питания в образовательных, медицинских и социальных учреждениях.

«Специалистами департамента в 2019 году проведено 18 плановых проверок в отношении бюджетных учреждений здравоохранения, дошкольного образования города Севастополя, осуществляющих закупку продуктов переработки зерна (круп) для государственных нужд, 5 внеплановых проверок по исполнению предписания об устранении выявленных нарушений. В результате 6 плановых проверок при закупках круп на государственные нужды выявлены нарушения обязательных требований», – сообщает пресс-служба департамента.

В целом было проверено 2,4 тонны крупы, из них 0,25 тонны не соответствовали нормативным показателям. Они изъяты из оборота.

«Основными нарушениями при закупках круп на государственные нужды явилось несоответствие качества поднадзорной продукции (круп) требованиям ГОСТ, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции», – отмечает пресс-служба.

В течение года сотрудники департамента также участвовали в 28 прокурорских проверках организации питания несовершеннолетних, провели 160 документальных проверок качества крупы в бюджетных учреждениях.

За это время составлено 42 протокола о нарушениях, вынесено 44 постановления о штрафах на 46,5 тысяч рублей, выдано 10 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.







Вторник, 21 января 2020 г. 687

Источник: Портал Информер