Большая афиша к годовщине «Крымской весны». Программа мероприятий в городах Крыма

В Крыму по случаю 5-й годовщины Общекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией праздничные мероприятия будут длиться четыре дня. Города и райцентры подготовили для жителей и гостей полуострова насыщенную программу.



Севастополь

Город-герой, как и весь Крым, будет отмечать праздник с размахом. С 16 по 18 марта на территории мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854–1855 годах, 1941–1944 годах “Малахов курган” пройдет культурно-патриотический фестиваль “Мы вместе!”.

В программе: концертные выступления лучших творческих коллективов Севастополя, работа интерактивных площадок Ассоциации национально-культурных обществ города, выставка фотографий “Путь домой – весна 2014 года”, интерактивные занятия для детей “Земля героев”, экскурсии на электромобиле по Малахову кургану.

В творческих мастерских выездного вернисажа ремесел для гостей праздника пройдут мастер-классы по славянской росписи, керамике, изготовлению народной куклы и плетению из природного материала. Особым подарком для всех будет день открытых дверей на всех объектах ФГБУК “Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя”.

Большая шоу-программа пройдет на горе Гасфорта. Она включает военно-спортивные мероприятия, турнир по армреслингу “Славянский щит”, фотовыставки, автопробег и грандиозный концерт с участием популярных российских исполнителей.

Кроме того, праздничный концерт с участием популярных артистов пройдет 18 марта на площади им. Нахимова.



Симферополь

15 марта

Традиционно основные гуляния развернутся в крымской столице. Стартуют они уже в пятницу, 15 марта. В 9:25 начнется церемония возложения цветов к памятнику “Народному ополчению всех времен”, после чего от него же (с пересечения улиц Гоголя и Кирова) стартует праздничное шествие с участием руководства Республики Крым по центральным улицам Симферополя.

Далее в 10:00 на площади у здания Государственного Совета РК состоится митинг-концерт. Кроме того, в этот день в Александро-Невском соборе пройдет молебен с участием кубанских и крымских казаков, он начнется в 10:30. А в парке им. Гагарина в 11:00 стартует концерт казачьих коллективов и турнир по рубке шашкой. Участников мероприятия ждут народные забавы и угощения традиционными казачьими блюдами. С 11:00 до 16:00 в главном корпусе Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского пройдет торжественный смотр юнармейских отрядов и кадетских классов.

16 марта

В годовщину проведения референдума в крымской столице состоится одно из основных праздничных мероприятий – массовый автопробег. В полдень мотоклуб “Ночные волки”, представители народной самообороны и другие участники крымских событий февраля-марта 2014 года вместе со всеми желающими проедут колонной из Симферополя в Севастополь, где на горе Гасфорта устроят флешмоб и поднимут флаг на самую высокую точку Севастополя. После этого всех ждет праздничный концерт с участием с участием групп “Земляне”, “Декабрь”, исполнителей Александра Маршала, Глеба Корнилова и других артистов.

Сбор колонны начнется в 8:30 на площади Ленина. Стартует авто- мотопробег в 10:00. Объединение колонны с севастопольскими участниками запланировано в городе-герое на 11:30. Всего в пробеге планируется участие около 200 представителей мотоклуба и сотни автомобилистов. Обязательное условие – наличие флагов Российской Федерации и Республики Крым.

17 марта

В честь пятой годовщины “Крымской весны” в Симферополе пройдут массовые легкоатлетический и велосипедный пробеги. Официальный старт обоих спортивных мероприятий пройдет на площади Ленина. Велозаезд, в котором могут принять участие взрослые и дети от 14 лет, стартует в 11:00. Он пройдет по улицам Самокиша – Севастопольской — проспекту Кирова и финиш на площади Ленина. Участники пробега сделают 5 кругов.

Легкоатлетический пробег пройдет по этому же маршруту, он стартует на площади Ленина в полдень. В спортивном мероприятии также могут поучаствовать все желающие. Взрослые пробегут дистанцию в 4,2 км, дети – 1,4 км. Победители и призеры будут награждены грамотами и медалями.

18 марта

День воссоединения с РФ в крымской столице отметят с размахом. С 10:00 до 13:00 на центральной площади города – площади имени Ленина – пройдет большая дневная развлекательная программа. Здесь состоится ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и народных ремесел, кроме того, все желающие смогут проверить свои силы в сдаче норм ГТО и спортивных соревнованиях. Здесь же пройдут мастер-классы известных спортсменов и показательные выступления. Для юных гостей праздника организаторы подготовили детскую развлекательно-познавательную программу и игровую зону.

А в 18:00 на площади стартует вечерняя праздничная программа с участием творческих коллективов Крыма и приглашенных звезд российской эстрады. Перед жителями и гостями Симферополя выступят Денис Майданов, Михаил Шуфутинский, хор Турецкого и другие популярные артисты, после чего состоится праздничный фейерверк.



Алушта

В Алуште череда активных праздничных мероприятий также стартует 15 марта. В 14:30 на центральной набережной пройдет флешмоб “Крымнаш”, к которому могут присоединиться все желающие. А 16 марта в 10:00 в Приморском парке пройдет высадка аллеи “Крымская весна”, после чего отсюда же по улицам города стартует автопробег. С 11:00 на центральной набережной начнутся массовые народные гуляния.

Праздничные мероприятия в курортном городе продолжатся 18 марта. В 11:00 на площади Советской пройдет торжественное мероприятие, посвященное годовщине воссоединения, которое продолжится концертной программой Государственного казачьего ансамбля песни и танца “Ставрополье”. В 14:00 здесь же начнутся народные гуляния и большая развлекательная программа для детей, и в это же время в кинотеатре “Шторм” можно будет бесплатно посмотреть фильм “Крым”.

Вечер обещает быть не менее интересным – в 17:30 на центральной площади города начнется концертная программа театра песни и танца “Подворье”, которое сменит выступления огненного театра “Гефест шоу”. Завершится праздничный день грандиозным фейерверком.



Бахчисарай

Праздничные мероприятия пройдут в городе 18 марта, они стартуют в 17:30 на центральной площади имени Ленина. После торжественной программы с участием руководителей местной власти перед гостями мероприятия выступят творческие коллективы Бахчисарая, а также эстрадная певица Вероника Лайко и популярный музыкант Родион Газманов. Участников мероприятия ждут игры, конкурсы, шоу ростовых кукол, экстрим шоу и многое другое.



Белогорск

В городе основные праздничные мероприятия пройдут 16 марта. С 8:00 на улице Луначарского будет проходить выставка голубей, певчих и декоративных птиц, а с 9:00 там же пройдет ярмарка работ декоративно-прикладного искусства. На площади Ленина с 9:00 до 14:00 будет работать выставка национальных павильонов.

В городе основные праздничные мероприятия пройдут 16 марта. С 8:00 на улице Луначарского будет проходить выставка голубей, певчих и декоративных птиц, а с 9:00 там же пройдет ярмарка работ декоративно-прикладного искусства. На площади Ленина с 9:00 до 14:00 будет работать выставка национальных павильонов.

В 10:30 по центру города пройдет шествие с участием руководства и общественных организаций Белогорска, а также жителей и гостей города, после чего на площади Ленина пройдет торжественное мероприятие и праздничный концерт.

Вечерняя программа в Белогорске стартует на площади Ленина в 19:00. Перед горожанами выступят местные творческие коллективы, после чего состоится дискотека и праздничный салют.



Керчь

В городе-герое основные праздничные мероприятия пройдут 16 и 18 марта. Место проведения – центральная площадь Ленина. В частности, 16 марта в 13:00 здесь состоится авто- и мотопробег “Крым-Россия-Навсегда”, в котором смогут принять участие все желающие. После него, с 15:00 до 16:00, пройдет спортивная эстафета.

“Крымская весна”, сразу после которой перед керчанами и гостями города выступят самые разные творческие коллективы. Помимо местных артистов, в концертной программе примут участие кавер-группа из Новороссийска “Бак с Бани” и участник проекта “Фабрика звезд” Алексей Хворостян.

В День воссоединения на площади Ленина также пройдет большая культурно-развлекательная программа. В 15:00 стартует торжественный митинг с участием руководителей города, затем в 16:00 – концерт духовых оркестров, который завершится молодежным флешмобом “5 лет вместе по московскому времени”.

Далее перед зрителями выступят экс-вокалист группы “Земляне” Сергей Скачков, а также основатель и лидер легендарной группы “Агата Кристи” Вадим Самойлов. Завершатся праздничные мероприятия грандиозным фейерверком на горе Митридат в 21:00.



Феодосия

Мероприятия по случаю пятой годовщины “Крымской весны” будут проходить в городе несколько дней, однако основные события развернутся в субботу, 16 марта. В 11:00 в городской библиотеке им. Пивоварова откроется выставка “Это Крым — это Россия”, после чего в Центральной библиотеке города состоится мультимедийный час истории “Севастополь-Крым-Россия: навеки вместе!”.

В полдень в Феодосийском городском доме культуры пройдет патриотическое мероприятие “Учусь служить Отечеству”, после чего там же состоится концерт авторской песни.

Большая праздничная программа пройдет в 17:00 в Коктебельском доме культуры “Юбилейный”. Здесь запланирован торжественный концерт “Мы любим тебя, Крым”.



Ялта

В школах курортной столицы Крыма накануне праздника, 15 марта, пройдут торжественные линейки, посвященные пятилетию “Крымской весны”. В Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова в этот же день состоится поэтическая выставка “Благословенный край родной!”, а в администрации города откроется выставка документов “Крым 2014-2019”.

16 марта в Ялте на набережной им. Ленина в 11:20 начнется торжественный митинг, после чего там же пройдет молодежный флешмоб. Продолжится череда мероприятий праздничным концертом духового оркестра “Ялта”. Вместе с этим запланированы детские развлекательные мероприятия, спортивные состязания, концертная программа крымских творческих коллективов.

В 18:00 на набережной в районе круглого фонтана пройдет концерт известного исполнителя Родиона Газманова. Завершится этот праздничный день дискотекой.

На следующий день, 17 марта, на набережной пройдут детские развлекательные программы и мастер-классы, концерты местных творческих коллективов.

Праздничная программа продолжится 18 марта. С самого утра на набережной стартует патриотическая акция по раздаче ленточек цветовой гаммы российского флага. После этого все жители и гости курортного города смогут принять участие в спортивном мероприятии. В 11:00 здесь состоится “Народный забег” на 2019 метров, в котором поучаствуют взрослые и дети. Также в программе мероприятия – массовый флешмоб. Более 2 тыс человек выстроятся в виде флага России, певица Малина исполнит национальный гимн, после чего олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков проведет разминку перед забегом. На финише всех участников ждут памятные подарки.

После спортивного события – детские игры. С 13:00 юные ялтинцы смогут поучаствовать в развлекательной программе с участием аниматоров, а затем на Набережной начнется концерт с участием Государственного казачьего ансамбля песни и танца “Ставрополье”, который завершится праздничным салютом в 20:00.

Торжественные мероприятия по случаю юбилея “Крымской весны” пройдут и в других муниципалитетах Ялтинского региона. Концерты, игры, состязания, исторические уроки и выставки ждут жителей и гостей Симеиза, Кореиза, Гаспры, Голубого залива и других населенных пунктов. Также свои праздничные программы готовят жителям села и поселки Крыма.

Помимо развлекательных программ, 18 марта крымчане и гости полуострова смогут принять участием в познавательном экскурсе — по инициативе Минкультуры РК во всех музейных учреждениях, отнесенных к ведению министерства, будет организовано бесплатное посещение.



РИА Крым: crimea.ria.ru