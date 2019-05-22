«Крымская дилемма» президента Зеленского

21 мая 2019     12
«Крымская дилемма» президента Зеленского

Специально для Крым.Реалии

Вопрос аннексированного полуострова имеет одно из первостепенных значений для президента Владимира Зеленского. Относительно успешные попытки Кремля деморализовать европейские элиты и готовность части отечественных политиков закрыть глаза на захват Крыма закладывают мину под украинскую государственность и лично Владимира Зеленского как главу государства.

Президент Владимир Зеленский на церемонии инаугурации заявил, что Украине нужен мир, но не ценой потери захваченного Крыма и отдельных районов Донбасса, где Россия создала террористические «республики». Он настаивает, что «следующим вызовом» для страны станет возвращение оккупированных территорий.

«Не мы эту войну начали, но нам ее заканчивать. И мы готовы к диалогу, но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Наш следующий вызов – это возвращение утраченных территорий… эта формулировка мне кажется некорректной, потому что невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс – это украинская земля, где мы потеряли не только территории, а потеряли главное – людей. Они не чужие, они наши. Они – украинцы», – заявил президент Зеленский.

Он добавил, что «за эти годы власть не сделала ничего», чтобы жители оккупированных территорий Украины чувствовали себя украинцами, гражданами одной страны. «Мы все – украинцы, от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя. Во Львове, Харькове, Донецке. Мы все – украинцы. Мы должны быть едиными, потому что тогда – мы сильные», – уверен президент.

За пару дней до инаугурации Владимир Зеленский высказал надежду, что Украина все равно освободит аннексированный полуостров – историческую родину крымских татар. Такая постановка вопроса не устроила кремлевское руководство. Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин сделал заявление, в котором исключил возвращение полуострова законному владельцу на том основании, что несуществующий «народ Крыма» якобы самостоятельно решился отделиться от Украины в 2014 году.

«Президент Украины должен знать хорошо историю и события, которые происходили в Украине пять лет назад, без этого невозможно развитие отношений, основанных на дружбе и доверительном сотрудничестве», –​ настаивает российский спикер.

Важная деталь: в Москве внимательно следят за действиями Владимира Зеленского, выступают с ответными заявлениями, но президент Владимир Путин отказался поздравлять нового украинского президента со вступлением в должность. Кремль продолжает притворяться, настаивая, что не ведет войну против нашей страны. Следовательно, у российского руководства была возможность проявить притворную вежливость, имитируя перед Западом готовность к переговорам.

Российские власти в 2014 году оценили избрание Петра Порошенко главой государства как «лучший выбор» украинского народа, рассчитывая на скорейшую капитуляцию нашей страны. Пятый президент не оправдал «высоких надежд» Кремля: не пошел на сепаратные переговоры с агрессором, не поддался на экономический шантаж Москвы по поводу ассоциации Украины с ЕС, не согласился с потерей части территорий страны.

В Кремле отказываются публично оценивать избрание Владимира Зеленского президентом с точки зрения перспектив двухсторонних отношений

На этот раз Владимир Путин намеренно пошел на обострение еще до того, как Владимира Зеленского формально объявили победителем в президентской гонке. Раздача российского «гражданства» жителям оккупированного Донбасса, заявления Кремля о готовности раздать паспорта всем украинцам, очередной экономический шантаж. В Кремле отказываются публично оценивать избрание Владимира Зеленского президентом с точки зрения перспектив двухсторонних отношений.

Одна из причин такого поведения – крапленый «дипломатический туз», который российское руководство припрятало в рукаве. Речь идет о серьезной угрозе снятия с Москвы политических санкций в Совете Европы. Имеются обоснованные опасения, что в июне на очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы российской делегации вернут право голоса. Важно напомнить, что санкции были введены в апреле 2014 года как ответ на оккупацию украинского полуострова. Снятие санкций без ответных уступок со стороны России будет означать, что некоторые европейские государства реально хотят восстановить контакты с Москвой за счет интересов Украины.

Одновременно активизировались «доброжелатели» внутри страны. Заместитель главы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул пару дней назад в эфире одного из отечественных телеканалов предложил снять с полуострова блокаду. Как обычно, представители «Оппоблока» прикрываются интересами и правами местного населения, хотя в соответствии с международными нормами обеспечивать оккупированную территорию должна Москва.

По словам Вилкула, захваченные районы Донбасса и аннексированный Крым являются двумя частями «одной большой проблемы». Если проблему ОРДЛО, как полагает политик, можно решить в рамках Минских договоренностей, то с полуостровом все гораздо сложнее. «Чтобы Крым, правда, стал Украиной, и крымчане почувствовали себя Украиной, надо не устраивать блокады, а дать в Крым воду, включить электроэнергию, чтобы поезд ходил до Симферополя. Тогда крымчане будут лучше относиться к нашей стране», – настаивает Александр Вилкул.

Президент и его внешнеполитическая команда оказались перед дилеммой: отстаивать законные территории или капитулировать. Третьего не дано

Уже много раз говорилось о том, что отмена блокады приведет к фактическому признанию результатов «референдума» 2014 года, снятию европейских санкций против Москвы и дальнейшим территориальным претензиям со стороны Владимира Путина.

Президент и его внешнеполитическая команда оказались перед дилеммой: отстаивать законные территории или капитулировать. Третьего не дано. Вопрос Крыма не получится «заморозить» или как-то отложить в долгий ящик. Если Владимир Путин получит, пусть и неформальное, признание аннексии, следующим этапом станет ползучий демонтаж украинской государственности. Неважно, каким способом: заталкивание ОРДЛО обратно в Украину, раздача российского «гражданства» всему населению нашей страны, инспирирование очередного «народного восстания» или прямая военная агрессия. Реализация любого из этих сценариев дискредитирует Владимира Зеленского как главнокомандующего и подрывает институт президентской власти.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции

Источник: Крым.Реалии


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