«Крымская дилемма» президента Зеленского

Специально для Крым.Реалии

Вопрос аннексированного полуострова имеет одно из первостепенных значений для президента Владимира Зеленского. Относительно успешные попытки Кремля деморализовать европейские элиты и готовность части отечественных политиков закрыть глаза на захват Крыма закладывают мину под украинскую государственность и лично Владимира Зеленского как главу государства.

Президент Владимир Зеленский на церемонии инаугурации заявил, что Украине нужен мир, но не ценой потери захваченного Крыма и отдельных районов Донбасса, где Россия создала террористические «республики». Он настаивает, что «следующим вызовом» для страны станет возвращение оккупированных территорий.

«Не мы эту войну начали, но нам ее заканчивать. И мы готовы к диалогу, но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Наш следующий вызов – это возвращение утраченных территорий… эта формулировка мне кажется некорректной, потому что невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс – это украинская земля, где мы потеряли не только территории, а потеряли главное – людей. Они не чужие, они наши. Они – украинцы», – заявил президент Зеленский.

Он добавил, что «за эти годы власть не сделала ничего», чтобы жители оккупированных территорий Украины чувствовали себя украинцами, гражданами одной страны. «Мы все – украинцы, от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя. Во Львове, Харькове, Донецке. Мы все – украинцы. Мы должны быть едиными, потому что тогда – мы сильные», – уверен президент.

За пару дней до инаугурации Владимир Зеленский высказал надежду, что Украина все равно освободит аннексированный полуостров – историческую родину крымских татар. Такая постановка вопроса не устроила кремлевское руководство. Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин сделал заявление, в котором исключил возвращение полуострова законному владельцу на том основании, что несуществующий «народ Крыма» якобы самостоятельно решился отделиться от Украины в 2014 году.

«Президент Украины должен знать хорошо историю и события, которые происходили в Украине пять лет назад, без этого невозможно развитие отношений, основанных на дружбе и доверительном сотрудничестве», –​ настаивает российский спикер.

Важная деталь: в Москве внимательно следят за действиями Владимира Зеленского, выступают с ответными заявлениями, но президент Владимир Путин отказался поздравлять нового украинского президента со вступлением в должность. Кремль продолжает притворяться, настаивая, что не ведет войну против нашей страны. Следовательно, у российского руководства была возможность проявить притворную вежливость, имитируя перед Западом готовность к переговорам.

Российские власти в 2014 году оценили избрание Петра Порошенко главой государства как «лучший выбор» украинского народа, рассчитывая на скорейшую капитуляцию нашей страны. Пятый президент не оправдал «высоких надежд» Кремля: не пошел на сепаратные переговоры с агрессором, не поддался на экономический шантаж Москвы по поводу ассоциации Украины с ЕС, не согласился с потерей части территорий страны.

В Кремле отказываются публично оценивать избрание Владимира Зеленского президентом с точки зрения перспектив двухсторонних отношений

На этот раз Владимир Путин намеренно пошел на обострение еще до того, как Владимира Зеленского формально объявили победителем в президентской гонке. Раздача российского «гражданства» жителям оккупированного Донбасса, заявления Кремля о готовности раздать паспорта всем украинцам, очередной экономический шантаж. В Кремле отказываются публично оценивать избрание Владимира Зеленского президентом с точки зрения перспектив двухсторонних отношений.

Одна из причин такого поведения – крапленый «дипломатический туз», который российское руководство припрятало в рукаве. Речь идет о серьезной угрозе снятия с Москвы политических санкций в Совете Европы. Имеются обоснованные опасения, что в июне на очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы российской делегации вернут право голоса. Важно напомнить, что санкции были введены в апреле 2014 года как ответ на оккупацию украинского полуострова. Снятие санкций без ответных уступок со стороны России будет означать, что некоторые европейские государства реально хотят восстановить контакты с Москвой за счет интересов Украины.

Одновременно активизировались «доброжелатели» внутри страны. Заместитель главы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул пару дней назад в эфире одного из отечественных телеканалов предложил снять с полуострова блокаду. Как обычно, представители «Оппоблока» прикрываются интересами и правами местного населения, хотя в соответствии с международными нормами обеспечивать оккупированную территорию должна Москва.

По словам Вилкула, захваченные районы Донбасса и аннексированный Крым являются двумя частями «одной большой проблемы». Если проблему ОРДЛО, как полагает политик, можно решить в рамках Минских договоренностей, то с полуостровом все гораздо сложнее. «Чтобы Крым, правда, стал Украиной, и крымчане почувствовали себя Украиной, надо не устраивать блокады, а дать в Крым воду, включить электроэнергию, чтобы поезд ходил до Симферополя. Тогда крымчане будут лучше относиться к нашей стране», – настаивает Александр Вилкул.

Президент и его внешнеполитическая команда оказались перед дилеммой: отстаивать законные территории или капитулировать. Третьего не дано

Уже много раз говорилось о том, что отмена блокады приведет к фактическому признанию результатов «референдума» 2014 года, снятию европейских санкций против Москвы и дальнейшим территориальным претензиям со стороны Владимира Путина.

Президент и его внешнеполитическая команда оказались перед дилеммой: отстаивать законные территории или капитулировать. Третьего не дано. Вопрос Крыма не получится «заморозить» или как-то отложить в долгий ящик. Если Владимир Путин получит, пусть и неформальное, признание аннексии, следующим этапом станет ползучий демонтаж украинской государственности. Неважно, каким способом: заталкивание ОРДЛО обратно в Украину, раздача российского «гражданства» всему населению нашей страны, инспирирование очередного «народного восстания» или прямая военная агрессия. Реализация любого из этих сценариев дискредитирует Владимира Зеленского как главнокомандующего и подрывает институт президентской власти.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции

Источник: Крым.Реалии