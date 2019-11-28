Крымская красавица победила назло США

В 2018 году Инна победила на республиканском конкурсе и получила корону и титул Mrs. Crimea-World и должна была представить Крым на самом масштабном международном проекте «Миссис Мира».

По решению организаторов, местом проведения суперфинала выбрали США. Но два года подряд крымчанка получала отказ в открытии американской визы. В посольстве посчитали причину для посещения США недостаточно весомой. И тогда национальная дирекция приняла решение, что Крым должен быть представлен на Международном конкурсе красоты, милосердия и материнства Mrs. Planet именно Инной Сливинской.

«Конкурсы красоты в категории «Миссис» – проекты для замужних женщин, имеющих детей. Каждый из таких конкурсов имеет определенную направленность. В приоритете сфера благотворительности и милосердия. Встречается и экологическая тема. Но какая бы ни была выбрана тематика, в конкурсах принимают участие женщины состоявшиеся, с активной социальной позицией. Mrs.World (Миссис Мира) чаще всего проходит в США, иногда принимающая страна меняется, по решению организаторов. Это их эксклюзивное право. А вот Mrs.Planet (Миссис Планета) традиционно проходит в Болгарии. Туда и получила персональное приглашение наша Инна Сливинская», – говорит президент республиканских конкурсов красоты «Королева Крыма» и «Мини Мисс & Мистер Крым – International» Виктория Биль.

Инна живет в Симферополе, ей 37 лет. Она счастливая жена и мама троих детей. И по этому поводу она говорит, что у нее еще три сердца: Вероника, Михаил и Кристина. Инну во всех устремлениях поддерживает ее муж Антон. Вместе они помогают многодетным семьям Крыма и уже не один год поддерживают восстановление храма Анастасии Узорешительницы.

В процессе подготовки к конкурсу Инна Сливинская совершенствовала английский, дефиле, нарабатывала портфолио, готовила презентацию своего края и сценических образов. Не секрет, что на конкурсах красоты очень важны костюмы. Особое внимание членов жюри привлекают национальные и арт-костюмы. Их участницы готовят заранее, как правило прибегая к услугам дизайнеров.

Нашу делегатку на конкурсе Mrs.Planet-2019 в Болгарии по традиции одевала крымский дизайнер сценических костюмов Юлия Гелеверя.

«Идея национального костюма для Сливинской возникла сразу. Во-первых, Инна очень хорошая модель. Она не только обладает прекрасными внешними данными, но и достаточно характерная модель, чтобы представить даже самый сложный образ. Ведь просто иметь красивый наряд мало, его нужно умело презентовать.

В основу национального костюма легло две идеи. Первая: гордость Крыма – Черноморский флот со своей богатой историей. Второе: алые паруса Грина, как символ вечной любви и безграничной надежды. Обе эти идеи слились в вычурный и благородный образ, как символ женщины и Крыма», – рассказывает Гельверя.

Программа проекта была крайне насыщенной. Участницы посетили мэрию с официальным визитом, где обсудили социальные вопросы разных стран. Женщины выступают за сохранение окружающей среды и помощь детям, оставшимся без родительской опеки. В один из дней конкурсантки посетили детский дом, где провели время с воспитанниками.

Гала-шоу Международного конкурса красоты, милосердия и материнства Mrs. Planet 2019 проходил в Софии. В программу вошли постановочные выходы и творческие номера участниц конкурса. К общему баллу за интервью с членами жюри, костюмы и портфолио (кстати, на таких проектах портфолио – это не только красивые фото участницы, но и отчет по благотворительной и социальной деятельности в своей стране) добавились оценки, полученные на гранд-финале.

Все участницы усердно готовились, много репетировали и настраивались морально. Не секрет, что каждая из них приехала представить свою страну и каждая с надеждой на победу. Заметим, что все делегатки уже победили в своих странах и обладали не только опытом, но и амбициями.

С первого дня конкуренция была очевидна, участницы ближе к финалу заметно волновались. Членам жюри тоже было довольно непросто. Женщины все занимаются благотворительной и социальной деятельностью, все мамы, а еще они совершенно по-разному красивы! Каждая из них носитель культуры своей страны и лицо, символизирующее красоту женщины данного государства.

«Нашу Сливинскую всем сердцем поддерживал муж Антон. Кстати, участницы признали его «Лучшим конкурсным мужем» Mrs.Planet 2019. Их друзья и родные смотрели прямую трансляцию из Болгарии и с трепетом ждали оглашения результатов. И вот объявление: «Инна Сливинская, Республика Крым – Mrs.Planet – Europe 2019».

Она заняла второе место, уступив первенство конкурсантке из Индии. Мы искренне надеемся, что рано или поздно Крым станет принимающей страной для Международного конкурса Mrs. Planet. Ведь Крым невероятно красив своей историей, природой и душой», – рассказывает Виктор Биль.

Источник: Портал Информер