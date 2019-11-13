Крымская «Массандра» завоевала медали в винном конкурсе в Гонконге

13 ноября 2019     18
Крымская «Массандра» завоевала медали в винном конкурсе в Гонконге

ПАО «Массандра» завоевало шесть серебряных и бронзовых медалей на престижном конкурсе в Азии – Cathay Pacific Hong Kong International Wine and Spirit Competition (HKIWSC). Всего же Россия в этом конкурсе взяла 13 медалей. Об этом сообщила пресс-служба «Массандры».«В числе призеров и новые марки, производство которых предприятием начато с 2015 года, и классические, выпускаемые «Массандрой» с первой половины XIX века. Серебро, а это самая высокая награда, которую получили российские производители на конкурсе, взяли «Мускат позднего сбора» розовый, «Херес Ореанда», «Кокур десертный Сурож», бронза у «Муската позднего сбора» белого, «Муската белого Красного камня» и «Портвейна белого Южнобережного», – отметили на предприятии.Генеральный директор «Массандры» Янина Павленко заявила, что сотрудники принимают участие в конкурсах с 1955 года, максимальное количество наград было завоевано в 1970 году – 26.


«В этом году мы уже взяли 33 награды. Это три «Звезды Продэкспо», кубок «Лучшее белое вино России», 16 золотых медалей, 10 серебряных, 3 бронзы. Это большая заслуга всего коллектива, а у нас трудятся более 2,5 тысяч человек, поэтому поздравляю каждого и благодарю за умение работать на результат», – подчеркнула Павленко.
Винный конкурс в Гонконге проводится при поддержке лондонского конкурса International Wine & Spirit Competition и является престижнейшим азиатским винным конкурсом.

«Массандра» принимает участие в нем пятый раз. В общей сложности у предприятия 27 медалей из Гонконга.



Среда, 13 ноября 2019 г. 267

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Познание! Игровые автоматы в онлайн-казино и их основные характеристики
Познание! Игровые автоматы в онлайн-казино и их основные характеристики

Написанием профессионального софта для онлайн-казино (https://azart-zone.net/) и других занимаются крупные международные компании, а сами игровые автоматы должны отвечать множеству строгих критериев и …


«Севастопольские рабы» снова возмутили спокойствие Кирпичникова и депутатов Заксобрания
«Севастопольские рабы» снова возмутили спокойствие Кирпичникова и депутатов Заксобрания

В Севастополе уже не так громко, но всё же при информационной поддержке Законодательного Собрания, озаботились темой незаконной торговли. На официальном …


Гагаринский район отмечает 44-летие
Гагаринский район отмечает 44-летие

На сегодня, это самая населённая часть Севастополя. По официальным данным здесь проживает 150 тысяч человек. 13 ноября, свой 44-й день …


В четвертьфинале Кубка КФС победили ФК «Севастополь» и «Инкомспорт»
В четвертьфинале Кубка КФС победили ФК «Севастополь» и «Инкомспорт»

Сегодня на трех площадках проходят ответные матчи ¼ Кубка Крымского футбольного союза. Встреча ФК «Гвардеец» из Скворцово с молодежненской «Крымтеплицей» не …


Россиянам раскрыли пять показателей здорового образа жизни
Россиянам раскрыли пять показателей здорового образа жизни

Главным показателем здорового образа жизни из пяти названных экспертами Минздрава оказался полный отказ от курения. Об этом сообщила главный внештатный …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты