Крымские археологи нашли скифские изделия из драгоценных металлов

Крымские археологи во время раскопок некрополя на юго-западе Крыма обнаружили скифские изделия из драгоценных металлов. Об этом сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

«Раскапывали хорошо известный позднескифский некрополь Усть-Альма (. . .) Удалось вскрыть большую площадь, чем было до этого, поэтому количество найденных изделий из драгметаллов увеличилось», – сказал Майко.По его словам, сейчас находки подлежат обработке, их покажут через несколько месяцев. Металл, из которого они сделаны, и количество предметов он не назвал.







Четверг, 23 января 2020 г. 308

Источник: Портал Информер