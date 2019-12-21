Крымские вина вошли в десятку лучших

21 декабря 2019     23
Крымские вина вошли в десятку лучших

Роскачество опубликовало рейтинг игристых вин российского производства среднего ценового сегмента. Продукция двух крымских винзаводов вошла в десятку лучших. Об этом сообщает РИА Новости.

“Два лучших вина исследования – полусладкое от “Мысхако” и брют “Дербентское” – стоили по 300 рублей за бутылку. Самое недорогое из вошедших в рейтинг игристое вино стоило 164 рубля. Самое дорогое – 848,75 рублей”, – говорится в исследовании Роскачества.

Напомним, что в 2018 году победителем стала продукция “Шато Тамань”. Это был белый “брют” стоимостью 350 рублей. Третье место заняло полусладкое игристое вино “Moscato” завода “Золотая Балка”, полусладкое розовое вино этой же марки заняло седьмое место.

Также в лидерах – игристое вино предприятий “Инкерман” и “Валерий Захарьин”. “Новый свет” занял 16 позицию, получив четыре “звезды” из пяти.

Всего эксперты оценили 129 образцов, изготовленных из российского винограда.

В этом году большая часть игристых вин, попавшая в рейтинг, – это продукция категории “брют” и “экстра-брют”.

Лучшим вином в категории игристых, произведенных резервуарным методом, стало игристое вино под маркой Chateau Tamagne – “Брют белое. Шато Тамань” стоимостью 349 рублей за бутылку. 



Суббота, 21 декабря 2019 г. 64

Источник: Портал Информер

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