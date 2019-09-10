Крымские коммунисты хотят получить шесть мест в Госсовете Крыма

10 сентября 2019     10
Крымские коммунисты хотят получить шесть мест в Госсовете Крыма

Крымское республиканское отделение КПРФ рассчитывает на попадание шести своих представителей в состав Госсовета республики по итогам выборов. Об этом СМИ заявил первый секретарь КРО КПРФ, кандидат на пост главы Крыма Сергей Богатыренко.

«Надеюсь, это будет все же шесть депутатов, а не как в интернете нам пытаются нарисовать пять», – сказал он. 

Богатыренко добавил, что здраво оценивает свои шансы на избрание главой Крыма, но намерен приложить усилия для того, чтобы по итогам следующих выборов КПРФ могла принимать самостоятельные решения в республиканском парламенте.

«Мы же реалисты и прекрасно понимаем, что наша фракция, в которую сейчас зайдет 6 человек, конечно, малочисленна для того, чтобы принимать те решения, которые выгодны нашей политической силе. Представим свою программу развития Крыма, но понимаем, что в данный момент шестью депутатами такие решения будет очень тяжело принимать либо даже невозможно. Но будем работать над тем, чтобы в следующие выборы набрать большинство, и тогда такие решения будет возможно проводить», – сказал он.

По словам лидера крымских коммунистов, решение о голосовании за кандидата на пост главы Крыма новоизбранные депутаты примут коллективно сразу после подведения итогов выборов.

По итогам сентябрьских выборов в крымский парламент 60 мест в нём получат представители «Единой России», 10 – ЛДПР, 5 – КПРФ.


Вторник, 10 сентября 2019 г. 479

Источник: Портал Информер

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