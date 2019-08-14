Крымские наркоторговцы получили тюремные сроки

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор в отношении семи граждан, организовавших незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Киевским районным судом Симферополя вынесены приговоры семи участникам организованной группы, признанным виновными в незаконном сбыте наркотических средств на территории Республики Крым и Севастополя», – говорится в сообщении.

Организатором наркобизнеса является 26-летний симферополец. С помощью своего друга, он открыл интернет-ресурс по продаже наркотиков. В дальнейшем к ним присоединились еще четверо человек: администраторы сайта, рекламщики, наносившие его адрес краской на улице, а также «закладчики».

Впоследствии организатор был задержан и осужден, однако продолжил управлять бизнесом через свою супругу.

«Организованная преступная группа действовала на территории Республики Крым и Севастополя в период с января 2016 по август 2017 года. За этот период обвиняемые получили от своей преступной деятельности доход в сумме более 20 млн рублей», – добавили в пресс-службе.

В отношении участников группы были возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой и в особо крупном размере).

Организатор приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн рублей. Его супруга, благодаря тому, что активно сотрудничала со следствием, получила 6 лет и 8 месяцев колонии.

Остальные участники группировки осуждены на сроки от почти 9 до 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима.





Среда, 14 августа 2019 г. 127

Источник: Портал Информер